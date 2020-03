Centros Comerciales en Maracaibo anuncian que sus ferias de comida «retoman» el uso de guantes y tapabocas

No, no es un chiste.. es la declaración del gerente de un importante centro comercial en Maracaibo, que indica con «orgullo» que los locales de comida rápida del sitio que regenta han «retomado» el uso de tapabocas y guantes para la manipulación de alimentos.

Es insólito escuchar esto, pero es la realidad en Venezuela, donde las personas pagan insólitos precios por los alimentos despachados sin guantes ni tapabocas en las franquicias de comida rápida y ahora que existe una pandemia mundial anuncian como si fuera una hazaña que los comienzan a usar de nuevo.

Veamos lo que reseñó un medio regional acerca de eso..

«Juan Carlos Koch, gerente de Sambil y representante de los centros comerciales en la Cámara de Comercio, informó a PANORAMA que ese mall comenzará a laborar en un horario especial de 12:00 del mediodía hasta las 7:00 de la noche, a partir de este lunes 16 de marzo y hasta nuevo aviso, como parte de las acciones de prevención ante el Covid-19, virus declarado como pandemia esta semana por la Organización Mundial para la Salud (OMS). Koch precisó que el cambio de horario tiene como fin “minimizar la permanencia del público. Solo estaremos prestando los servicios necesarios como bancos, farmacias y alimentos”. Recalcó que hay locales de comida que retomaron la norma del uso de los guantes y tapabocas.» f.Panorama

No se supone que deben usarlo siempre?

