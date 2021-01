Cepa Británica del COVID-19 aparece en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas, noreste de México, reportó el primer caso de la nueva variante de SARS-CoV-2, más contagiosa, que apareció en septiembre pasado en el Reino Unido y se dio a conocer a principios de diciembre.

La titular de la dependencia estatal, Gloria Molina, confirmó la nueva cepa del coronavirus, conocida como B117, en un viajero internacional que llegó a Tamaulipas el pasado 29 de diciembre.

En un comunicado, Molina dijo que como parte del protocolo de seguridad sanitaria se identificó a un hombre de 56 años que arribó a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, procedente de la Ciudad de México, siendo confirmado por Covid-19.

Tras la confirmación fue solicitada al Gobierno mexicano «el procesamiento de la muestra a fin de descartar la portación de cepas no conocidas en el país».

«El resultado fue positivo a la nueva variante del SARS-CoV-2, que apareció por primera vez a mediados de septiembre en Reino Unido y que se ha convertido en la variante predominante en aquel país», apuntó la nota.

Molina señaló «que de forma inmediata se dio seguimiento a viajeros y tripulación del vuelo, resultando negativas las muestras procesadas».

La confirmación del caso la dio más tarde la Secretaría de Salud de México por medio del director de Epidemiología, José Luis Alomía, durante la conferencia de prensa diaria en la que se presenta el reporte técnico de la pandemia en el país.

Alomía dijo que durante el vuelo el paciente no presentó síntomas aunque por seguridad se aisló y su empresa le pidió hacerse una prueba que resultó positiva.

Alomía explicó que el paciente fue hospitalizado el 4 de enero debido a que tenía una oxigenación del 84 % y aunque se le dio de alta para seguir con tratamiento ambulatorio, el pasado viernes ingresó en un hospital privado de Matamoros y el sábado tuvo que ser intubado

