Ceviche de pescado con Ají dulce

Ingredientes:

1 Kg. de filetes de pescado (pargo, merluza, mero)

2 Cebollas moradas

1 1/2 Taza de jugo de limón (12 limones)

8 Ajíes dulces

1 o 2 Ajíes picantes

3 Cdas. de azúcar

4 Batatas amarillas

3 Mazorcar de maíz

1 Cdta. de sal

Hojas de lechuga para adornar

Cilindro para adornar

Preparación:

Lavar bien el pescado y picarlo en cubos de un centímetro cuadrado. Picar las cebollas moradas en tintas. Picar los ajíes dulces en tiritas. Escogerlos rojos, verdes y amarillos para darle más colorido a la preparación. Colocar el pescado, el jugo de limón y la sal en un recipiente de vidrio. Macerar por dos horas. Cuando haya pasado una hora macerando, agregar los ajíes dulces, las cebollas y el picante. Pelar las batatas y picarlas en rebanadas. Cocinarlas en agua con el azúcar hasta que estén blandas. Aparte, hervir en agua con sal las mazorcas de maíz picadas en ruedas. Servir el ceviche bien frío. Colocar en el fondo de cada plata hojas de lechuga, encima el ceviche, y acompañar con dos ruedas de batata y dos de maíz. Adornar con hojas de cilantro.

