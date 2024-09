Charlie Maldonado Lanza su Nuevo Sencillo “Me Faltas”

Puerto Rico. – El talentoso salsero Charlie Maldonado está de regreso con su más reciente sencillo titulado “Me Faltas”. Esta nueva producción promete conquistar los corazones de los amantes de la salsa con su mezcla de elegancia y ritmo bailable.

“Me Faltas” es una composición romántica escrita por Gustavo Márquez, que fue popularizada por el legendario Frankie Ruiz, conocido como el Papá de la Salsa. El arreglo musical, que destaca por su complejidad y belleza, ha sido realizado por el maestro Ramón Sánchez. Maldonado, sin intentar imitar a nadie, ha sabido combinar los fundamentos de los grandes maestros de la salsa para crear una pieza que es a la vez sutil y llena de clave, resultando en una salsa elegante y bailable.

La narrativa de “Me Faltas” aborda la temática de la ausencia de un amor anhelado, lo inalcanzable que se vuelve, los innumerables intentos por alcanzarlo y la dificultad de vivir sin esa persona especial. Es una historia que resonará con muchos, evocando emociones profundas y sinceras.

“Me Faltas” ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, y Amazon Music. Además, el video oficial puede ser disfrutado en YouTube, donde los fans podrán ver la interpretación apasionada de Charlie Maldonado.

“Como siempre, ponemos esta nueva canción a consideración del público y esperamos que sea de su agrado. Agradecemos el apoyo continuo a la salsa y a los nuevos exponentes del género. Dios los bendiga grandemente,” expresó Charlie Maldonado.

