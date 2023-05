Charlie Maldonado presenta nuevo sencillo «Sentenciada»

El salsero puertorriqueño Charlie Maldonado, lanza al mercado su reciente corte musical que lleva por nombre “Sentenciada”. Es un tema romántico hecho en un arreglo magistral de salsa dura.

Relata las diversas etapas del amor entre dos personas, utilizando metáforas adaptadas al lenguaje jurídico. Además, cuenta cómo se va desarrollando ese amor hasta llegar al veredicto o sentencia final, el amor del uno para el otro.

“Sentenciada” fue arreglada por el destacado pianista y cantante Carlos García y la composición es del gran Domingo Quiñones. Además, forma parte de su reciente producción musical “Vida Artificial” que consta de otros temas como: “Vida Artificial”, “Supe Que Me Amabas”, “Se Vive Una Vez”, “Te Llame”, “Donde Están Esos Amigos” y “Amor Desempleado”.

Cabe destacar, Charlie Maldonado lleva 30 años en la música y ha tenido la oportunidad de trabajar en diversas agrupaciones como Orquesta Sabor Antillano, Orquesta La Preferida, Elliott Night Big Band y la emblemática Orquesta La Selecta de Raphy Leavitt.

En efecto, “Sentenciada” se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming y el videoclip se puede apreciar a través del canal Charlie Maldonado:

