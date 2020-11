Charliepapa anuncia lanzamiento de nuevo tema y video

La banda venezolana anunció por redes sociales el lanzamiento de su próximo single para este viernes 06 de noviembre de 2020. “Ganas de Más” es el nombre de este tema que desde ya tiene emocionados a sus seguidores. De la mano de un video que estará disponible por su canal de youtube el mismo día del lanzamiento. Con esta canción, Charliepapa promete cerrar un año musical inolvidable.

Con una larga trayectoria dentro de la escena nacional y latinoamerica del rock alternativo; la banda merideña, nos sorprende con un nuevo lanzamiento. Sus fans esperan con ansias para poder escuchar y disfrutar de esta nueva canción que llega el viernes, luego de un año sin presentarnos nueva música.

Charliepapa, es una de las bandas más emblemáticas del rock en Venezuela; formada en el Estado Mérida en el 2001 por Mattia Medina (guitarra y voz), Osheye Rebolledo (bajo y coros), Jonathan Bellomo (guitarra) y Felix Hoffmann (batería), estos músicos nos han representado en distintos escenarios y han sido reconocidos dentro de los Latin Grammy, siendo nominados en el 2015 por «Álbum Rock del Año» y “Canción Rock”.

La banda nos adelantó que “…este sencillo forma parte de una serie de canciones que la banda ha ido grabando y publicando en los últimos años (Chipi Chipi – 2018, Párpados- 2019, Filósofo – 2019), tenemos planes de recopilarlos en un mismo álbum junto a otros temas inéditos próximamente…”. Sin embargo nos toca esperar hasta el viernes para descubrir Ganas de Más y disfrutar de su video Dirigido por Yanakady Rebolledo, en Colombia.

La invitación es a estar muy pendiente del IG de @_Charliepapa para no perdernos ninguno de sus próximos anuncios.

DISFRUTA DE “GANAS DE MÁS”

Disponible desde el 6 de noviembre en todas las plataformas digitales

VIDEO de “GANAS DE MÁS”

Disponible desde el 6 de noviembre en YouTube

