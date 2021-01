Charyl Chacón interpreta a Mariale en #Eneamiga

La artista debuta en los dramáticos asumiendo un rol protagónico. Con mucha emoción, agradece esta oportunidad y espera poder llegar a más hogares venezolanos, en esta nueva faceta, a través de la señal de Televen, donde se desempeña como conductora de Lo Actual y Gente como uno

Divertida, con esa palabra describe Charyl Chacón a Mariale, el personaje que interpreta en la telenovela #Eneamiga, transmitida en señal abierta por Televen de lunes a viernes a las 9:00 de la noche.

Charyl se ha destacado en distintas facetas dentro del mundo artístico, pero ahora asume un nuevo rol en la pantalla chica: su primer protagónico.

Mariale es la mejor amiga del colegio de Paula, una famosa influencer que cree tener la vida perfecta hasta que se reencuentra con su pasado. Los secretos, traiciones y el amor son factores que están presente entre estas #eneamigas.

Aunque antes había participado en papeles pequeños, el compromiso y amor por lo que hace la llevan de nuevo a encontrarse con su segunda pasión, la actuación, pero esta vez de una manera diferente. “¿Qué si estaba asustada? Súper asustada, pero era más grande mi emoción, mis ganas de hacerlo bien y por agradecer, finalmente, una oportunidad tan grande que el miedo que tenía”, comenta la también animadora del programa Lo Actual y Gente como uno.

En cuanto al dramático de Karin Valecillo, Chacón cuenta que es una historia de amistad. El relato de cuatro amigos donde prevalece, principalmente, el amor entre ellos. “Hay disputas, situaciones diarias que le pueden ocurrir a cualquier sujeto, como enamorarte de tu mejor amigo y que a tu mejor amiga también le guste esa persona. Pero la serie realmente tiene temas muy actuales como el feminismo, la lucha por los derechos, el amor, la homosexualidad. Además, manejamos todo el tema del 2.0 y mostramos cómo es ese mundo”.

Si bien se considera una artista integral, por todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera, piensa que no ha llegado a su techo, pues para ella aún hay cosas por hacer. Pretende seguir preparándose y aprendiendo para convertirse en una artista mucho más completa.

Por lo pronto, pueden continuar disfrutando de su talento de lunes a viernes a las 9:00 de la mañana por Lo Actual; los miércoles a las 7:00 de la noche en Gente como uno y todos los días a las 9:00 p.m. como Mariale en #Eneamiga por la señal de Televen.

– Háblenos un poco de su personaje María Alejandra Salcedo. Si tuviera que promocionarlo al público, ¿Cómo lo haría?

– Mariale es una chica que no tiene filtro, no piensa dos veces las cosas que va a decir, pero nunca lo hace por mal. Ella lo hace porque es una mujer súper sincera y está en una búsqueda constante para descubrirse a ella misma. Todo le sale mal, pero realmente es un alma pura. Es tan buena que no va por ahí haciéndole daño a la gente, es muy divertida. Todos tienen un toque de diversión, pero Mariale es demasiado.

– ¿Existe alguna semejanza entre Mariale y Charyl?

– Yo encontré algunas semejanzas porque Mariale es como muy picaflor, idealista y yo en cierta manera soy así. Trato de enfocarme siempre en no ver las cosas negativas, soy medio despistada y en eso me parecía mucho a ella.

– En este dramático comparte espacio con grandes actores como Rolando Padilla y Patricia Oliveros. ¿Cuál diría que ha sido el aprendizaje más importante que le han dejado sus compañeros?

– La gran humildad que tienen ellos de ser quienes son y que siempre estaban dispuestos con amor. Porque realmente era un amor increíble el que te daban. Además, las ganas de que todo saliera bonito y cuidado, el disfrute. El agradecimiento también de que en ese momento estaban trabajando y haciendo su pasión igual con generación nueva. El amor y respeto por la profesión.

– ¿Por qué los venezolanos deben seguir esta historia?

– Esta es una de las últimas producciones que se hizo en el país con un increíble esfuerzo. Hay muchas caras nuevas y todo el equipo luchó hasta el final para hacer un buen producto. Éramos un equipo maravilloso, donde no había disputa, donde realmente lo que queríamos es que un buen producto se le ofreciera al venezolano y está hecho con todo el cariño del mundo.

– ¿Qué expectativas tiene al saber que su trabajo será transmitido por el canal del cual forma parte?

– Llegar a más hogares venezolanos y que puedan disfrutar de mi trabajo en esta faceta como actriz. Estoy contenta porque van a ver algo que se hizo con gran esfuerzo, fueron siete meses grabando todos los días. Espero que el público pueda disfrutar de nosotros y pueda reírse.

NDP

Joselyv Moreno Porfidio

Televen

Charyl Chacón interpreta a Mariale en #Eneamiga was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente