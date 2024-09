Checho Sasa estrena ‘Pa’ que te muevas’, una canción de baile y mucha fiesta

El artista colombiano Checho Sasa regresa con ‘Pa’ que te muevas’, una canción que invita al baile, la fiesta y el compartir. Es el primer sencillo de su próximo EP que se llamará ‘Pa’ Qué’, en el que el artista experimenta con diversos estilos musicales, el sabor colombiano y contará con colaboraciones especiales.

‘Pa’ que te muevas’ tiene sonidos del afrobeat, la salsa y la música folclórica colombiana. Se inspira en el dance hall y las noches de baile en Bogotá, cuando la capital suena a costa y a playa. La canción fue escrita por Checho Sasa y cuenta con arreglos musicales de Yoshy García.

‘Pa’ que te muevas’ se hizo en Yoshy Records bajo la producción de Yoshy García y el BeatMaker es de Avdel González – Agzlab. En los coros participaron los artistas Alejandro Bermúdez y Jenny Araque (Yunta Records).

El sencillo se estrenó con un show en Bogotá que contó con la participación de DJ Choi le Beat, DJ Klandebeats y la agrupación coluba.

‘Pa’ que te muevas’ se estrena con videoclip rodado en el centro de Bogotá en The Spot for living, bajo la dirección de Sebastián Juyó y Julián Guevara. La producción estuvo a cargo de StationRoots Company, quienes han trabajado para La 33, Lion Reggae y Dr. Mich, entre otros.

El video está cargado de baile y fiesta. En él podemos ver a las bailarinas Catherine Avila Urrego, Wendy Huertas Peña y Gabriela Sepúlveda Pérez.

«Es una canción para conectar con la gente, la pareja de baile, con nuestros ritmos colombianos y la salsa. Busca transmitir alegría y esa energía de baile, sensualidad y conexión», comenta Checho Sasa.

El artista bogotano Checho Sasa suena playa, gaitas, amor, baile y sensualidad. Su música es un Latin Pop en el que los sonidos urbanos y del dancehall se fusionan con ritmos latinos.

En 2020 se lanza como cantante y solista, dejando que su sonido se contagie y se inspire del caribe colombiano, el reggae, la música de Nigeria, la champeta y el afrobeat.

