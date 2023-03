Chelito de Castro presenta nuevo proyecto “Sesiones En Vivo”

El aclamado pianista, compositor y productor musical colombiano Chelito de Castro, lanza su nuevo proyecto que lleva por nombre “Sesiones En Vivo”, una serie de videos en donde se hace un homenaje a la historia musical de Joe Arroyo, con quien Chelito tuvo la oportunidad de grabar muchos exitos, entre los cuales se destacan: «La Rebelión», «En Barranquilla Me Quedo», «Pal’ Bailador», entre otros tantos que le han dado la vuelta al mundo.

Además, en este proyecto participaron excelentes cantantes como: Charlie Gómez, Checo Acosta, Javier Echevarría, Niber Velásquez, Jorge Bojacá y Donny Caballero.

Chelito De Castro inició su carrera musical trabajando junto a Joe Arroyo, a quien considera su padre musical y con quien tuvo la oportunidad de recorrer muchos países.

Cabe destacar que a lo largo de su carrera musical participó en grabaciones de numerosos proyectos musicales de con grandes estrellas de su país y del mundo como: Shakira, Juanes, Julio Iglesias, Rubén Blades y muchos más.

En efecto, Chelito De Castro en este 2023 viene por todo lo alto a mostrar su talento para el disfrute de todos sus fans. Las “Sesiones En Vivo” podrán disfrutarla a través de su canal de YouTube Chelito De Castro Oficia

