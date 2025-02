Cheo Valenzuela Presenta su Nuevo Álbum «Versiones»

Santo Domingo, Rep. Dom. – El reconocido cantante venezolano Cheo Valenzuela, conocido cariñosamente como «El Sonero de la Dulzura», se complace en anunciar el lanzamiento de su esperado nuevo álbum titulado «Versiones». Este trabajo discográfico es una celebración de la música hispanoamericana, donde Cheo rinde homenaje a grandes compositores con su estilo inconfundible y emotivo.

El álbum «Versiones» es una recopilación exquisita de clásicos reinterpretados con la pasión y el sabor que caracterizan a Cheo Valenzuela. Destacando en esta producción se encuentra el tema «Somos», una conmovedora composición del aclamado español Felipe Campuzano. Con esta canción, Cheo busca conectar generaciones y culturas, llevando un mensaje de unidad y esperanza a través de su voz cálida y melodiosa.

Cheo Valenzuela expresó sobre su nuevo proyecto: «Este álbum es un sueño hecho realidad. Quise rendir tributo a esas canciones que han marcado mi vida y la de muchos. ‘Somos’ es un himno a la hermandad y a la esencia que nos une como seres humanos. Interpretarla ha sido un honor y una alegría inmensa.»

El lanzamiento de «Somos» viene acompañado de un video musical filmado en paisajes emblemáticos de Venezuela, resaltando la belleza y diversidad cultural del país. Este sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha comenzado a escalar en las listas de popularidad, consolidándose como uno de los favoritos del público.

Acerca de Cheo Valenzuela:

Conocido por su elegante estilo y su dulce timbre vocal, Cheo Valenzuela ha dejado una huella imborrable en la música latina. Su carrera, que abarca más de dos décadas, se caracteriza por su dedicación a la difusión de los ritmos caribeños y su compromiso con la innovación artística. Cheo ha logrado conectar con audiencias de todo el mundo, llevando siempre en alto el nombre de Venezuela.

