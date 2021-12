Chevy Verona: “Una canción es como una fotografía viva de tu mente y alma”

El guitarrista y vocalista de la banda de rock “Verona”

ha sido galardonado con los premios “Mara de Oro” y “Yara The Best”

La música es un permanente estado de entrega. Las canciones, aunque hablen de sus autores, han sido escritas como ofrendas. Es por ello que para un compositor como Chevy Verona, el haber sido reconocido este año por las fundaciones Mara de Oro y Tacarigua de Oro con los galardones Compositor Venezolano de gran Proyección Internacional y el Yara The Best a Compositor Impacto del Año, respectivamente, es un espaldarazo que agradece con humildad.

Chevy Verona es cofundador de la banda de rock Verona, fundada hace 20 años en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón, y en la que ejerce de vocalista y guitarrista.

“Siempre es satisfactorio recibir un reconocimiento por lo que más disfrutas hacer. Te motiva a seguir creando y a llevar tu mensaje y propuesta a muchas más personas. El Mara de Oro es un premio muy respetado y de mucha tradición en Venezuela; vaya mi agradecimiento a las fundaciones Mara de Oro y Tacarigua de Oro por haberme tomado en cuenta y valorar el trabajo que hicimos en Verona este año”, comenta el músico, que los últimos meses de 2021 los ha dedicado, junto con los otros integrantes de Verona, Ray Díaz (bajista), Atari (guitarrista) y Eduardo Goitía (también baterista), a la producción de los videos y los temas que conformarán el nuevo disco de la agrupación que en 2010 participó en el Festival South by Southwest (SXSW), en Austin, Texas, junto a bandas como Stone Temple Pilots y Hole.

“Ya hay un trabajo de preproducción avanzado y tenemos muchas ganas de entrar al estudio a iniciar el proceso de grabación. Este disco, a diferencia del último, Acoustic Sessions, que fue un trabajo recopilatorio adaptado a formato acústico, contará con temas totalmente nuevos y cargado de mucho rock”, promete Chevy Verona.

Aunque cada una de las organizaciones que premian a los talentos más destacados del año, dentro y fuera de Venezuela, tienen sus propios parámetros para tomar sus decisiones, Chevy Verona reconoce en lo que hace el valor de la sinceridad.

“Una canción es como una fotografía viva de tu mente y alma que dura algunos minutos, en mi caso y en el caso de muchos compositores, lo más enriquecedor es saber que una o muchas personas se identifican con lo que quisiste transmitir; quizás no vieron la misma foto que tú, pero la música es de interpretación libre y universal y lograr esa conexión, que la canción signifique algo para alguien, ya es un gran logro para mí”, dice.

-¿Qué traerá de nuevo Chevy Verona para 2022?

-Muchas canciones, sin duda, y de verdad espero que el 2022 sea un año mucho mejor para todos después de un par de años bien complicados.

