Chile blanco con pollo

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 30 minutos

Tiempo total: 50 minutos

Porciones: 8

Ingredientes 1 cucharada de aceite

1 libra de pechugas de pollo, deshuesadas y sin pellejo cortados del tamaño de un bocado

1 cebolla mediana picada

1 1/2 cucharadita de ajo en polvo o 6 dientes de ajo

2 latas (15-1/2 onzas) de frijoles blancos

2 tazas (14-1/2 onzas) de consomé de pollo (vea las notas)

2 latas (4 onzas cada una) de chiles verdes no picosos, bien picados

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de hojas de orégano secas

1/2 cucharadita de pimienta

1/4 cucharadita de chile rojo o tipo «cayena»

1 taza (8 onzas) de crema agria

1/2 taza de leche descremada o baja en grasa

Preparación Caliente el aceite en una cacerola grande; sofría el pollo, la cebolla y el ajo hasta que el pollo quede blanco. Añada los frijoles, el caldo, los chiles y los condimentos. Caliente hasta que hierva. Baje el fuego y cocine a fuego lento, sin tapar, por 30 minutos. Retire del fuego y agregue la crema agria y la leche. Refrigere las sobras dentro de las siguientes 2 horas. Notas: El caldo puede ser enlatado o en cubos. Para cada taza de caldo use 1 taza de agua muy caliente y 1 cucharadita o 1 cubo de caldo.

En lugar del pollo use pavo, o 2 tazas de frijoles cocidos.

Cocine sus propios frijoles secos. Una lata de 15 onzas es igual a cerca de 1 1/2 a 1 3/4 tazas de frijoles escurridos.

Información nutricional

8 porciones por envase Tamaño por ración 1 taza (310g) Cantidad por ración Calorías 260 % Valor Diario* Grasa Total 4.5g 7%

Grasa Saturada 1g 5%

Grasa Trans 0g

Colesterol 40mg 13%

Sodio 220mg 9%

Carbohidrato Total 32g 11%

Fibra Dietética 6g 24%

Azúcares Totales 4g

Proteínas 23g Vitamina A 6%

Vitamina C 15%

Calcio 15%

Hierro 15% * El % Valor Diario (VD) le indica cuánto un nutriente en una porción de alimentos contribuye a una dieta diaria. 2,000 calorías al día se utiliza para asesoramiento de nutrición general. Cortesía de MedlinePlus de la Biblioteca Nacional de EE. UU.