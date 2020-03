Chile cierra todas sus fronteras buscando evitar la propagación del coronavirus. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este lunes en una rueda prensa que ese país sudamericano cerrará todas sus fronteras «terrestres, marítimas y aéreas para el tránsito de personas extranjeras» a partir del 18 de marzo, mientras avanza la pandemia del coronavirus.

«Los chilenos y los residentes extranjeros en Chile, que provengan de lugares de alto riesgo, podrán ingresar a nuestro país sometiéndose a los procedimientos de la Aduana sanitaria, y una cuarentena obligatoria de 14 días», precisó.

«De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hemos ingresado a la etapa cuatro de la enfermedad, que es la más compleja», sostuvo el mandatario. En ese tono, aseguró: «Sabíamos que iba a llegar, y estamos preparados para enfrentarla».

Chile cierra todas sus fronteras buscando evitar la propagación del coronavirus was last modified: by

En : Noticias Internacionales