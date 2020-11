Chile suspende Festival de la Canción de Viña del Mar por el covid-19

La 62ª versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el más reconocido de América Latina y que debía realizarse en febrero de 2021, fue suspendida por un año a causa del coronavirus, anunció este martes la organización del evento chileno.

“Hemos llegado a un acuerdo para aplazar el próximo festival. Se aplaza un año”, dijo a la prensa Virginia Reginato, alcaldesa de la ciudad de Viña del Mar (120 km al oeste de Santiago) tras tomar la decisión junto a dos canales de televisión locales con quienes tiene a su cargo la organización del evento.

La decisión fue tomada ante “la preocupación de todos los actores por cuidar la salud y el bienestar de las personas, debido a las condiciones sanitarias de la pandemia que imposibilitan la realización de un evento masivo”, indicó un comunicado de las televisoras.

El Festival de Viña del Mar se realiza anualmente en febrero, en medio del verano austral, en la Quinta Vergara -también conocida como el “monstruo”- ubicado en el centro de esta localidad, por donde han pasado grandes artistas de habla hispana como Julio Iglesias o Luis Miguel, pero también anglófonos como Elton John, Morrissey o The Police.

