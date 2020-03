China comenzó los ensayos de una vacuna para el coronavirus

Las autoridades de China han dado luz verde esta semana para que se inicien las primeras pruebas clínicas de una vacuna contra el coronavirus, informa Global Times.

El nuevo compuesto diseñado para hacer frente al covid-19, ha sido desarrollado por un equipo de médicos del Ejército Popular de Liberación de China (EPL), liderado por la epidemióloga Chen Wei.

Diversos laboratorios farmacéuticos del mundo disputan una carrera por lograr una vacuna efectiva contra el covid-19, sobre todo desde que una instalación china identificó toda la secuencia genética del coronavirus en enero.

En : Salud y Vida Sana