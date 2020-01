China desarrolló una test rápido que detecta el coronavirus en 8 minutos

Investigadores chinos han desarrollado una prueba rápida para diagnosticar en humanos el nuevo coronavirus 2019-nCoV con la intención de atajar la epidemia que se propaga por el mundo, informa la agencia china Xinhua.

Esta prueba nucleica necesita de 8 a 15 minutos para detectar ese microorganismo y resulta fácil de usar y transportar, destaca la oficina de Ciencia y Tecnología de la ciudad de Wuxi.

El test es fruto de colaboración de 10 días entre expertos del Instituto Nacional para el Control y Prevención de Enfermedades Virulentas y una empresa tecnológica de Wuxi.

Esa firma ya ha comenzado la producción en serie: su capacidad inicial es de 4.000 dispositivos diarios —Pekín ayudará para que pueda ampliar ese ritmo— y el primer suministro ya se utiliza en la provincia china de Hubei, el epicentro del brote.

Este coronavirus ya ha acabado con la vida de 213 personas y ha infectado a unas 9.700 en más de 15 países.

