¿Negocio redondo? China ofrece crédito para comprar su vacuna contra el COVID-19

China ofrece crédito de $ 1.000 millones a Latinoamérica para acceso a la vacuna del Covid-19

El país asiático se comprometió a que la vacuna desarrollada en su territorio sea “un bien público de acceso universal”, en momentos en que la pandemia en la región no cede y los contagios sobrepasaron los cuatro millones.

China ofreció un crédito de 1.000 millones de dólares para apoyar el acceso de los países de Latinoamérica y el Caribe a una vacuna contra el Covid-19 una vez esté lista, dijo este jueves la Cancillería mexicana en un comunicado.

Además, el país asiático se comprometió a que la vacuna desarrollada en su territorio sea “un bien público de acceso universal”, en momentos en que la pandemia en la región no cede y los contagios sobrepasaron los cuatro millones, reseñó Reuters.

Los anuncios fueron hechos luego de una reunión virtual entre el canciller chino, Wang Yi, y sus homólogos de Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

“El canciller chino destacó que la vacuna desarrollada en su país será un bien público de acceso universal y que su país destinará un préstamo de mil millones de dólares para apoyar el acceso de las naciones de la región al antídoto”, señaló la Cancillería.

Más de 150 vacunas están siendo desarrolladas a nivel global con el objetivo de ayudar a poner fin a la pandemia que ha causado más de 616.000 muertes alrededor del mundo. Pero aún está por verse si alguna de ellas tendrá éxito.

Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) precisó que el descubrimiento de una vacuna es apenas el primer paso y que es de vital importancia garantizar su acceso, sobre todo a los países más desfavorecidos y golpeados por la pandemia, como los latinoamericanos.