China pone en Cuarentena 8 ciudades por el Coronavirus nCoV

China pone en Cuarentena 8 ciudades por el Virus nCoV. Las autoridades de las ciudades de Wuhan (capital de Hubei, de 11 millones de habitantes y origen del brote), Huanggang, Ezhou, Chibi, Xiantao, Qianjiang, Zhijiang y Lichuan emitieron circulares informando de las restricciones a la movilidad, aseguró este viernes el diario hongkonés South China Morning Post.

China amplió la cancelación del transporte a ocho ciudades de la provincia de Hubei, epicentro del brote de coronavirus causante de 26 muertes entre los 887 infectados diagnosticados, con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio.

Este jueves, el Gobierno municipal de Huanggang -situada a unos 60 kilómetros de Wuhan y separada de Ezhou solamente por el río Yangtsé-, anunció que a partir de la medianoche hora local (16.00 GMT) quedarían suspendidos todos los transportes públicos locales y de larga distancia y «cerrada temporalmente» la estación de ferrocarril.

«Todos los cines, cibercafés y lugares de reunión en interiores, así como los lugares de turismo y entretenimiento en la ciudad de Huanggang serán cerrados», apunta el comunicado, que también anuncia la clausura del mercado central pero no establece ningún calendario para la reapertura de los citados emplazamientos.

Wuhan suspendió a partir de las 10.00 horas locales (02.00 GMT) de este jueves el «transporte público urbano, el metro, el ferry y los transportes de pasajeros de larga distancia» y cerró indefinidamente el aeropuerto y la estación de tren para salir de la ciudad.

Al igual que en Huanggang, nadie podrá abandonar Wuhan sin «motivos especiales».

Asimismo, el servicio de taxi compartido Didi (similar a Uber) dejará de operar a las 12.00 hora local (04.00 hora GMT) a petición del centro de mando de Wuhan a cargo de la contención de la epidemia.

