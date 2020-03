El gobierno Chino se ha quejado porque el presidente Donald Trump se ha referido al virus originado en Wuhan en medio de una pandemia global sin precedentes como «el virus chino».

En sus diversas comparecencias ante la prensa durante esta crisis, el presidente estadounidense ha acusado primero a China y otros países asiáticos, y después a Europa de no haber tomado las medidas necesarias para contener el avance del virus, y les ha responsabilizado de que este haya llegado a EE.UU., donde hay ya 3.500 casos y 68 fallecidos.

Según Trump:

«EE.UU. apoyará con fuerza a aquellas industrias, como las aerolíneas y otras, que se ven particularmente afectadas por el virus chino. ¡Seremos más fuertes que nunca!», dijo el presidente el lunes por la noche en la red social Twitter. La primera medida que la Casa Blanca tomó para contener el virus, en enero, fue un veto de entrada a los viajeros procedentes de China, que es el foco de las infecciones, y donde ya han fallecido más de 3.000 personas.

El Gobierno chino ha protestado por las palabras de Trump, con quien mantiene desde hace dos años una dura guerra comercial con aranceles cruzados. El portavoz del ministerio de Exteriores de China, Geng Shuang, dijo que Trump debería ocuparse primero de sus propios asuntos. «Algunos políticos estadounidenses han tratado de estigmatizar a China, algo que China condena enérgicamente. Instamos a EE.UU. a detener esta práctica despreciable. Estamos muy molestos», dijo Geng en una rueda de prensa.

Ahora bien, de donde vino entonces el Virus? de Marte? de Júpiter o de Saturno..?

Las redes sociales han explotado y comenzaron a tildar al covid-19 cómo lo hizo Trump, «El Virus Chino».

China se queja porque Trump llama al COVID-19, «El Virus Chino» y las redes explotan was last modified: by

En : Política