China ya tiene en cuarentena más de 40 millones de personas, cerradas 13 ciudades

Las víctimas mortales por el nuevo coronavirus originado en Wuhan, China, ascienden ya a 41, de las que 39 vivían en la provincia de Hubei, informan las autoridades. Entretanto, el número de infectados ya alcanza la cifra de 1.372.

El virus se transmite de humano a humano a través del tracto respiratorio y en caso de contactos estrechos. La enfermedad ya ha traspasado las fronteras de China, detectándose algunos casos en otros países como Japón, Tailandia, Corea del Sur, EE UU., Singapur o Vietnam, todos en personas procedentes de territorio chino. El virus también ha llegado a Europa, con tres casos de infectados en Francia.

Hasta ahora ningún paciente ha muerto fuera de China.

Para evitar una mayor propagación, las autoridades han cerrado 13 ciudades chinas, entre ellas, Wuhan, de más de 11 millones de habitantes, donde en diciembre se originó la peligrosa infección, vinculada a un mercado de mariscos local; Huanggang (más de 6 millones), Chibi (cerca de medio millón de habitantes) y Xianning (2,5 millones de habitantes).

«Por ahora, es difícil determinar la tasa de mortalidad porque en el estado inicial de la epidemia solo se detectan los casos más graves, y no tanto los más leves o los asintomáticos (sin síntomas)», explicó a la revista médica The Lancet la científica china Lili Ren.

En otras palabras, se sabe cuántos pacientes han muerto a causa del virus pero no cuántos hay infectados en total.

No existe ninguna vacuna ni ningún medicamento contra el coronavirus, y los médicos se limitan a tratar los síntomas.

Anteriormente, los coronavirus habían sido los causantes de otras dos epidemias: el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) y el MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio).

¿Cuál es su origen?

Los investigadores consideran que este nuevo virus proviene probablemente de los murciélagos, como el del SRAS, al que se parece en un 80% en el plano genético.

Sin embargo, aún no se sabe qué animal lo transmitió al hombre. El miércoles, un equipo chino lanzó la hipótesis de que podría tratarse de una serpiente, pero otros expertos rechazaron esta posibilidad y apuntaron que podría tratarse, más bien, de un mamífero.

Identificar a ese animal es importante, pues podría ayudar a atajar la epidemia.

