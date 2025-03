Chiquito Team Band sorprendidos ante crecimiento orgánico de su tema «Por qué será»

Santo Domingo, Rep. Dom. (19 de marzo del 2025). – La orquesta salsera dominicana Chiquito Team Band, quienes se ha ganado el cariño del público con su estilo único y su energía contagiante, se encuentra asombrada por el éxito y el crecimiento orgánico de su reciente tema «Por qué será». La canción, bajo la autoría del reconocido cantautor Rudy La Scala, ha logrado posicionarse rápidamente en las listas de éxitos y ha conquistado a los fanáticos de la salsa en todo el mundo.

«Por qué será», un tema que fusiona los mejores elementos de la salsa tradicional con una propuesta fresca y moderna ha capturado rápidamente la atención del público. Con una melodía pegajosa y una letra que habla sobre las emociones y dudas del amor, el tema ha trascendido más allá de las fronteras del género y se ha convertido en un himno para los amantes de la salsa.

Rafael Berroa “Chiquito” líder de la orquesta, expresó: «El crecimiento orgánico de este tema nos tiene sorprendidos y agradecidos. Este tema ha sido una bendición para nosotros, y ver cómo la gente lo canta con tanto fervor en cada concierto es una de las experiencias más gratificantes de nuestra carrera”, indico.

Mientras, Enmanuel Frías, líder también de la banda, destacó: «La respuesta del público ha sido fenomenal, y estamos muy emocionados de poder llevar nuestra música a diferentes partes del mundo. Nos llena de orgullo saber que nuestra salsa sigue siendo apreciada por tantas personas, tanto en nuestra tierra como fuera de ella.»

Chiquito Team Band no solo celebra el éxito de su nuevo sencillo, sino que también anuncia con entusiasmo su próxima gira por Estados Unidos y México, a partir del 28 de marzo y hasta el 22 de abril de 2025. Durante esta gira, la orquesta visitará ciudades claves de los Estados Unidos y tendrá presentaciones especiales en varias ciudades de México, donde espera seguir extendiendo su popularidad y conectando con nuevos seguidores.

Chiquito Team Band sorprendidos ante crecimiento orgánico de su tema «Por qué será»

