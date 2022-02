Miami, FL, 14 de enero de 2022 (@MinayaPR) El cantautor Chris Milan lanza su sencillo «Better Day» este viernes 14 de enero, bajo el sello PC Records presidido por el veterano de la música Hamilton Caucayo y distribuido por Sony Music.

Esta canción habla de un amor que traspasó fronteras y no merece otra oportunidad, por eso el cantante toma la decisión de empezar a vivir su vida. Chris no solo ha escrito y compuesto sus propias canciones, sino que también ha producido algunas de ellas.

Sus mayores inspiraciones son artistas como Ed Sheeran, Justin Timberlake y Ryan Tedder. Ellos fueron esenciales para forjar, inspirar y guiar su sueño de ser un artista reconocido.

Sobre el artista:

Chris Milan es un estadounidense de origen latino que pretende ahondar en los sentimientos de todos los que escuchan sus canciones.

Nació en New Jersey en 1996 y, a la edad de 11 años, aprendió a cantar y tocar la guitarra por su cuenta. Inspirado en el género pop y R&B, el cantante plasma su estilo y esencia en cada una de sus canciones; soñando con hacer que su música suene en todo el mundo.

El artista también estudió producción e ingeniería de sonido para poder crear sus propias canciones desde cero, como le prometió a su padre, también músico, antes de fallecer.

