Chuck Jones lanza “Muchos como Vos”

La banda de punk rock Chuck Jones vuelve a finales del 2020 con tema dirigido a la prevención del suicidio.

Después de un año de silencio, Chuck Jones regresa a los trabajos en el estudio con la ayuda del ingeniero de grabación Marcos Monnerat y lanza el nuevo sencillo titulado “Muchos como Vos”, el cual es el primer trabajo de estudio desde su última producción “No caminarás solo” cuyo lanzamiento fue en noviembre del año pasado junto con un video/epk realizado por Valdo de MAP (música, arte, patinetas) cuyo programa se transmite por TDMás.

La motivación detrás de la letra de “Muchos como Vos” se da antes de los sucesos del COVID, sin embargo a razón de la situación actual, el sentimiento colectivo y de la temporada navideña que se avecina, la banda decide sacar a luz este tema abiertamente en prevención del suicidio, sin muchas analogías ni parábolas, es una canción con palabras directas y reales con las cuales cualquier persona se podría identificar.

Chuck Jones nace como un proyecto en el 2017 con una intención muy clara la cual fue grabar un disco y pasarla bien. De esto último salió el nombre “Chuck Jones” quien en la vida real fue el artista y animador responsable en la cocreación de personajes como Marvin el marciano y el Coyote y el Correcaminos, por lo cual este nombre era sinónimo de buenos tiempos. El trabajo de preproducción del primer material de estudio se lleva a cabo al mismo tiempo que la banda empieza a tocar shows en vivo y generar seguidores. Despues de 10 meses del primer ensayo y un respetable número de presentaciones en vivo, Jose Alvarado, Carlos Retana, Jason Moreno (quienes son exintegrantes de bandas como Soul Anthems, Askatasuna y aún en vigencia Ticking Time Bomb) unen fuerzas con Sergio Carvajal y se adentran en el estudio de Marcos Monnerat. En mayo del 2019 sale a la luz el LP “Aperitivo” del cual se sacan dos sencillos y video clips “Matute” y “No caminarás solo”. Tras la salida de Carlos en el 2020, la banda recluta Luis Rodriguez (ex Incidente) y de nuevo entra en proceso de preproducción, el resultado de este trabajo se denomina “Muchos como Vos” y es lanzado a finales del 2020 con la ayuda nuevamente de Marcos Monnerat.

