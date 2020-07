Ingredientes del Chupe de Pollo Caldo de Pollo 2 tazas por persona mínimo

1 Pechuga de pollo.

Nata Crema de leche

Aceite de oliva al gusto.

3 dientes de ajo triturado.

1/2 cebolla bien picadita.

1/2 tallo de ajo porro en julianas.

1/2 tallo de celery bien picadito.

1 mazorca de maíz natural.

Mix de picante.

Queso blanco en cuadritos . Puede ser queso feta

Cilantro al gusto.

Sal al gusto. Ingredientes para el caldo de pollo: 1 tallo entero de ajo porro

1 tallo entero de célery.

1/2 pimiento

1/2 cebolla entera.

Caparazón cuello, patas y otros huesos de pollo. Ingredientes para el mix de picante: Aceite de oliva.

Chile o aji picante criollo.

Preparación: Haciendo el caldo de pollo: Yo lo hago con media cebolla, un tallo de puerro, otro de apio y medio pimiento. Pongan el caparazón, cuello, patas y otros huesos del pollo a sancochar en agua junto con estos ingredientes y llévenlo a un hervor. Procuren retirar la espuma y el exceso de grasa que se van formando en la superficie a medida que se hace el caldo. Lo pueden hacer con una cuchara o un pequeño colador. Manténganlo por 20 minutos y retiren del fuego. Cuelen, dejen enfriar y pongan aparte. A este caldo no se le agrega sal. Haciendo el mix de picante: Coloca media taza de aceite de oliva en una licuadora y el chile o ajií picante criollo. Licúa hasta lograr una consistencia aceitosa. Si está muy espeso, agrega más aceite. Haciendo el chupe: En una olla, pon el ajo, la cebolla, el puerro y el apio en aceite de oliva. Cuando la cebolla esté transparente, agrega el caldo de pollo, la pechuga y la mazorca de maíz. Cocina a fuego medio hasta que la pechuga esté lista. Retira la pechuga y la mazorca. Desmenuza el pollo en el tamaño de tu preferencia. Desgrana la mazorca y ponla aparte. Agrega la sal a gusto. Justo aquí se toma una decisión clave: Si se cuela o no el caldo. Si no lo cuelas, agrega el maíz y una lata de nata. Revuelve a fuego lento por unos 2-3 minutos hasta que la crema se incorpore por completo (más tiempo y la nata se espesa demasiado y se arruina el plato). Al servir, pon cilantro picadito (justo al servir), queso blanco criollo y un chorrito del mix de picante. Si lo cuelas, el procedimiento es diferente. En una ollita aparte, pon aceite de oliva y ajo porro picadito. Cuando luzca bien, agrega el colado del caldo. Luego, agrega el pollo desmenuzado, el maíz y la nata. Al servir, agrega el cilantro picadito, el queso blanco criollo y un chorrito del mix de picante. El chupe de pollo colado es más rico porque el puerro y el aceite de oliva están frescos, pero es un poco más trabajoso. Es tu decisión.