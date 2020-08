Chupetas de plátano y tocineta

Ingredientes:

● 2 Plátanos.

● 6 lonjas de tocineta no muy gruesas.

● Pimienta negra recién molida.

● Sal.

● Aceite vegetal.

● 6 palitos para brochetas cortas.

Preparación 1. Pelar los plátanos y cortarlos en trozos.

2. Enrollar cada pedazo con la tocineta.

3. Untar con aceite y salpimentar.

4. Pasar por la sartén a fuego lento durante 10 minutos, girando los pedazos hasta que toda la tocineta esté dorada y crujiente.

5. Pinchar los trozos de plátano envueltos en panceta con las brochetas para formar las chupetas y servir. Los pequeños de la casa amarán esta deliciosa receta !!!

En : Gastronomía