Ciberactivismo para celebrar el 3er aniversario del Movimiento DSDVzla

El Movimiento de carácter Civil, Democrático, Patriótico Unitario, Organizado y popular, Democracia Sociedad y Desarrollo para Venezuela (DSDvzla); liderado por Julio Jiménez Gédler, y con presencia activa en 8 países del mundo y todo el territorio nacional, arribó hoy martes 29 de octubre de octubre a su tercer aniversario.

En el marco de esta celebración, será el ciberactivismo; una de las grandes innovaciones del movimiento, la forma en que adscritos y activistas alzaran sus voces para conmemorar un año más de lucha. Como antesala, el Movimiento DSDVzla publicará en su renovada página web; a las 8:00 pm hora de Venezuela, un pronunciamiento dirigido a los ciudadanos de cambio y miembros alrededor del mundo, como una forma de reconocimiento por su resiliencia, fuerza y convicciones; por no claudicar en las ideas y acciones y por estar por encima de las adversidades para vencerlas.

Además del relanzamiento web dsdvzla.com, la renovación de imagen de sus principales cuentas @DSDVzla, @Periodista y @DSDSocial, serán publicados en sus distintas plataformas en redes sociales, un seriado de videos de sus redes internacionales y activistas fundadores.

“En nuestro III Aniversario reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la causa de la Libertad y Reconstrucción de nuestra Nación en lo político, económico, jurídico, estructural, social y cultural. DSD Venezuela asume esta etapa de la historia como algo más que un desafío, es nuestro objetivo de existencia y razón de movilización transformar los valores, principios y deseos más nobles de la venezolanidad en acciones concretas y realidades para las próximas generaciones”, Movimiento Democracia Sociedad y Desarrollos para Venezuela.

Para leer el pronunciamiento completo ingresa en www.dsdvzla.com

