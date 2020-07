Ciberamor: Ventajas y desventajas de las citas online.

Cada vez es más habitual que las parejas empiecen flirteando online, ya sea en una red social generalista o en un sitio de citas específico para ligar. Aunque internet para los más mayores ha sido una auténtica revolución, para los jóvenes es una parte de su vida que siempre ha estado ahí. Para ellos, tener relaciones online es absolutamente normal y como todo en la vida, tiene sus ventajas y desventajas.

Desventajas de las citas online

Se pierde la espontaneidad

Al ligar en un local, rodeado de gente, con música y muchas cosas pasando a tu alrededor, la relación comienza de una forma más espontánea. En las citas online, solo hay dos factores: tú y la otra persona. Para algunos, esto le puede quitar encanto a la situación.

Mentiras respecto al aspecto

En cualquier tipo de cita, las mentiras pueden ser un problema, pero en las citas online es más fácil mentir sobre el propio aspecto. Las fotos captan momentos muy concretos y es posible que personas que salen perfectas en la foto, ofrezcan luego una realidad decepcionante.

No hay lugar para el lenguaje corporal

A la hora de ligar, el lenguaje corporal puede ser importantísimo, pero en las citas online no hay lugar para él. Por el contrario, la capacidad para conversar y comunicarse por medios escritos gana enteros y si esto no se te da bien, te costará más. A no ser que vivas en un cuento de hadas, las relaciones se basan tanto en el aspecto intelectual como en el físico y este segundo tiene un hándicap importante en internet.

Es más difícil comprometerse

Online tienes acceso a tanta gente que el coste de oportunidad de comprometerte siempre es altísimo. ¿Y si me comprometo y mañana surge la opción de salir con otra persona atractiva? La paradoja de la elección dice que cuantas más opciones tenemos, menos satisfechos estamos con lo que elegimos.

Ventajas de las citas online

Ligar en cualquier momento, incluso sin arreglarse

Si hay algo que tienen los sitios de citas como Contactosrapidos.com es que con ellos puedes ligar sin tener que arreglarte en absoluto. ¿Te imaginas ligar con un alguien espectacular con el pijama puesto y sin haber salido de la cama? En internet es posible y para muchos esto es una gran ventaja.

Mayor privacidad

Especialmente entre los jóvenes los grupos de amigos pueden ser un engorro a la hora de ligar. Con las citas online no se tiene este problema porque nadie se entera de lo que haces. Si te gusta alguien, nadie va a opinar sobre su aspecto, lo único que importará es lo que penséis vosotros dos.

Cientos de contactos en un solo lugar

Una web de citas tiene cientos de usuarios a los que puedes escribir. ¿Cuánto tardarías en poder hablar con esas personas si solo fueras a bares y discotecas? En una sola semana en internet, puedes hablar con tanta gente como en meses saliendo por ahí.

Es más fácil encontrar personas con gustos similares

A veces encuentras personas guapísimas con las que te ríes un rato, pero a los pocos días descubres que realmente no tienes nada en común. En los sitios de citas de internet, puedes ver el perfil de la persona y descubrir si, como a ti, le gustan los festivales alternativos, si prefiere ir a la playa o la montaña o si odia a los perros y le encantan los gatos.

Por supuesto, en las relaciones siempre habrá sorpresas y cosas en las que la pareja no encaje, pero gracias a los filtros de los buscadores de las web, puedes empezar a mirar perfiles sobre una base de personas con las que ya sabes que tienes ciertas cosas en común.