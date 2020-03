Científica Venezolana desarrolla Test para el Covid-19 que da los resultados en 15 minutos.

La Dra. Irene Bosch, venezolana co-fundadora del laboratorio e25bio con sede en Boston, en el estado de Massachusetts, junto a su equipo comenzaron a desarrollar el test rápido para el coronavirus COVID-19 desde que conocieron la noticia del brote en Wuhan, China.

El Test Point Of Care Covid-2, que ya se encuentra en período de validación clínica, funciona tomando muestras nasofaríngeas o de la parte superior de la garganta del individuo donde el virus se encuentra casi en todo su tiempo de vida dentro el cuerpo, desde ese momento hasta obtener el resultado pueden pasar unos 15 minutos, funcionando cómo los test de embarazo.

¿Cómo funciona?

Al tomar la muestra se coloca en un papel especial impregnado con sale de oro y compuestos que reaccionan con las proteínas con las que está compuesto el coronavirus COVID-19, al hacer reacción se muestra una línea en rojo.

La científica venezolana indica que este tipo de test ya se conoce cómo procedimiento general, existiendo para otras enfermedades cómo el Zika y chikungunya, pero en este caso el laboratorio e25bio, lo desarrolló rápidamente.

Bosch afirma que esta prueba debería ser utilizada tanto en personas que presenten síntomas como en pacientes asintomáticos, para que el personal de salud pueda tomar las medidas necesarias con rapidez.

En la última etapa

El “Point Of Care Covid-2” se encuentra en la etapa de validación clínica. Una vez cumplidos los pasos y comprobada su efectividad, será producido para su venta, en principio, a los centros de salud de Estados Unidos, y posteriormente al resto del mundo.

