Científico explica porqué el Sistema Inmunológico de las personas mayores sucumbe ante el Coronavirus

El doctor Ralph Baric, experto mundial en coronavirus en 2015 advirtió sobre una posible pandemia, cómo resultado de sus investigaciones en lo que es su especialidad.

Baric es profesor de la Escuela de Salud Pública Global Gillings de la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.) e investigador veterano de los coronavirus, demostró en 2015 la peligrosidad de los coronavirus provenientes de los murciélagos y relacionados con el SARS, los mismos podrían representar un nuevo brote en cualquier momento.

Y estaba en lo cierto, pues el COVID-19 es llamado SARS-2, pues si código genético es casi identico al del SARS-1, pero cómo ya sabemos su potencialidad de diseminación es muy superior y el período de incubación muy variado pues puede ir desde un par de días hasta 29 días de acuerdo a un especialista chino.

Investigaciones Previas sobre El Coronavirus.

El estudio de hace cinco años, Baric, afirmaba que «un riesgo potencial de la reaparición del SARS-CoV de los virus que circulan actualmente en poblaciones de murciélagos» y subrayó que el nuevo virus sería capaz de transmitirse directamente de murciélagos a humanos.

En esa fecha el Doctor Baric dijo: «Los estudios han pronosticado la existencia de casi 5.000 coronavirus en poblaciones de murciélagos y algunos de estos tienen el potencial de emerger como patógenos humanos».

«Entonces, esta no es una situación de ‘si’ habrá un brote de uno de estos coronavirus, sino más bien cuándo aparecerá y qué tan preparados estaremos para abordarlo», dijo.

A principios de 2020, al ver el nuevo brote de la misma familia los coronavirus que ha estudiado toda su vida, Baric dijo estaba sorprendido al ver lo rápido que se estaba propagando, era mucho peor de lo esperado por el científico.

Pruebas de Fármacos contra el Coronavirus

En el mes de febrero de 2020, recibió una muestra del virus en su laboratorio cerrado en la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.) , para que lo observara y diera su opinión experta, desde ese momento empezó a trabajar para probar posibles fármacos para inhibir el virus dentro de las células pulmonares humanas en un tubo de ensayo.

En los años, Baric, en colaboración con Mark Denison, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, probó casi 200.000 medicamentos contra el SARS, el MERS y otras cepas de coronavirus de murciélago, y encontró al menos 20 fármacos que mostraron su efectividad para obstaculizar el virus.

«El objetivo de nuestro programa es encontrar inhibidores de base amplia que funcionen contra todo en la familia de los virus», dice Baric

Baric aboga por realizar pruebas más amplias por el coronavirus y advierte que habrá «cientos de miles de infecciones adicionales» debido a la propagación incontrolada si no se aumenta el número de pruebas. «Probar solo los casos más graves es una desastrosa decisión de salud pública», dijo Baric, que explicó que eso se debe a que las personas con pocos o ningún síntoma pueden transmitir fácilmente el virus.

Porqué las personas mayores sucumben

Vineet Menachery, virólogo de la Universidad de Texas (EE.UU.), que también fue uno de los líderes del estudio de 2015 sobre la potencial transmisión de diferentes tipos de coronavirus de murciélagos a humanos, ahora está estudiando en ratones si la infección del covid-19 tiene que ver con la manera en que el sistema inmunológico cambia con la edad.

Resulta que las crías de roedor expuestas al virus SARS —muy parecido al nuevo coronavirus— no se ven afectadas por la infección, mientras que los animales viejos acaban devastados por la enfermedad.

«Con infecciones respiratorias como esta, generalmente vemos una curva en forma de U sobre quién recibe los golpes más fuertes. Los niños pequeños están en un extremo de la U porque sus sistemas inmunológicos aún no están desarrollados, y las personas mayores están en el otro extremo porque sus sistemas inmunológicos se debilitan. Con este virus, un lado de la U falta completamente», dice Menachery

El científico descubrió que los ratones más viejos mueren no solo porque sus sistemas inmunes son débiles, sino también porque existe una ‘desregulación’ que causa una exagerada respuesta inmune al coronavirus SARS.

«Es la agresiva respuesta de su sistema inmunológico lo que los está dañando, incluso más que la infección en sí», opina Menachery. «Es como si la Policía respondiera a un delito menor con un equipo SWAT derribando la puerta», explica.

