Científicos de Hong Kong afirman que el Coronavirus nCoV ha infectado a más de 40mil personas

Investigadores de Hong Kong estimaron que el número de casos del virus de Wuhan podría superar los 40.000, por lo que consideraron que los gobiernos deben tomar medidas drásticas para limitar los desplazamientos de la población si quieren detener la propagación de la epidemia.

Esos científicos de la Universidad de Hong Kong (HKU) advirtieron de una aceleración de la propagación del coronavirus, que deja oficialmente 80 muertos en China, de un total de 2.744 casos confirmados. El número de casos sospechosos se duplicó en 24 horas y se acerca a los 6.000.

Sobre la base de modelos matemáticos de la propagación del virus, ese equipo adelantó que el número real de contagios era muy superior al balance de las autoridades, que sólo toma en cuenta los casos formalmente identificados.

“El número de casos confirmados que presentan síntomas debía ser del orden de los 25.000 o 26.000 el día del Año Nuevo chino”, el pasado sábado, estimó este lunes Gabriel Leung, jefe del equipo de investigadores, durante una conferencia de prensa en Hong Kong.

Incluyendo a las personas que están en periodo de incubación, y que aún no presentan todavía síntomas, “la cifra se aproxima a los 44.000” a la fecha del sábado, consideró.

Agregó que el número de contagios podría duplicarse cada seis días, para alcanzar un pico en abril y mayo en las zonas ya afectadas por una epidemia, señalando que las medidas eficaces de salud pública podrían disminuir el ritmo de contagio.

El epicentro de la enfermedad sigue siendo Wuhan y la provincia de Hubei. Pero también se han encontrado casos en las grandes ciudades del país, como Pekín, Shanghái, Shenzhen o Cantón.

“Debemos prepararnos al hecho de que esta epidemia en particular se convierta en una epidemia mundial. Deben tomarse cuanto antes medidas importantes y draconianas para limitar los movimientos de la población”, agregó Leung.

