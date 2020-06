Científicos de Israel desarrollaron una mascarilla que mata el COVID-19 con calor.

Científicos del Instituto Tecnológico de Israel (Technion) crearon una mascarilla facial reutilizable que mata al nuevo coronavirus con calor gracias a la energía que obtiene del cargador de un celular.

Este protector facial dispone de un puerto USB que se conecta a una fuente de alimentación y funciona gracias a que posee una capa interna compuesta por fibras de carbono que se calienta hasta 70 ºC, una temperatura suficiente para acabar con el patógeno que provoca el Covid-19.

Yair Ein-Eli, director del proyecto, advierte que el proceso de desinfección de esa mascarilla similar a un modelo N95 estándar dura unos 30 minutos y las personas no la deben utilizar mientras esté enchufada.

Technion informó que estos científicos presentaron una patente para la mascarilla en EEUU a fines de marzo y ahora discuten su comercialización con el sector privado.

El valor de las mascarillas será de un dólar más del precio de las mascarillas comunes.

