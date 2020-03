Científicos descubren en que etapa de la enfermedad el Coronavirus es más Contagioso

Nuevos estudios aparecen respecto a la pandemia provocada por el coronavirus a nivel mundial, esta vez científicos radicados en Hong Kong, descubrieron en que etapa de la enfermedad el COVID-19 es más contagioso de persona a persona.

Tras analizar muestras de saliva de 23 pacientes con covid-19 de entre 35 y 75 años, un grupo de investigadores de Hong Kong (China) determinó que la carga viral era más alta en los primeros siete días después de que los infectados comenzaran a mostrar síntomas de la enfermedad.

«La carga viral salival era más alta durante la primera semana después del inicio de los síntomas y posteriormente disminuyó con el tiempo. En un paciente, se detectó ARN viral 25 días después del inicio de los síntomas. La edad avanzada se correlacionó con una mayor carga viral«, encontraron los científicos.

«La alta carga viral dentro de la primera semana de enfermedad sugiere que el virus se puede transmitir de una persona a otra fácilmente antes de que el paciente sea hospitalizado«, comentó, citado por South China Morning Post, Kelvin To Kai-wang, del departamento de microbiología de la Universidad de Hong Kong y coautor del estudio, publicado en la revista The Lancet.

Además, los investigadores sugirieron que podría ser más seguro para la salud de los trabajadores médicos que los propios pacientes recolecten sus muestras de saliva, ya que esta práctica disminuye el riesgo de contagio.

