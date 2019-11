Científicos diseñan una Batería Cuántica que no se descarga nunca

TORONTO.- Los avances en materia del mundo cuántico comienzan a propagarse a pasos agigantados, esta vez nos traen una batería cuántica, tal vez muchos al principio no se darán cuenta de lo que favorecerá la tecnología cuántica al mundo.

Esta vez científicos de las universidades de Alberta y Toronto han sorprendido al presentar planos para una especie de batería cuántica que nunca se descarga. Cabe aclarar que aún esta batería no existe, y que lo único que se han presentado han sido planos, pero según parece ya saben cómo construirla lo que podría suponer un gran avance en el tema del almacenamiento de energía.

Batería Cuántica

Quizás en un futuro, nuestros dispositivos móviles jamás necesitarían ser cargados de nuevo: “las baterías a las que estamos más familiarizados, como las de iones de litio que alimentan a nuestros teléfonos inteligentes, se basan en principios electroquímicos clásicos, mientras que las baterías cuánticas se basan únicamente en la mecánica cuántica”, ha señalado el químico Gabriel Hanna de la Universidad de Alberta en el comunicado de presentación.

