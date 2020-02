Diez motivos por los que tomar cerveza es saludable

Científicos presentaron los beneficios que se obtienen al tomar cerveza, entre los que se encuentra la prevención de enfermedades cardiovasculares, óseas y neurodegenerativas.

El profesional de la salud destaca la importancia de disfrutar entre una o dos cervezas para las mujeres, y entre dos o tres para los hombres.

1- Hidratación: Al estar compuesta en un 93% de agua, ayuda a que las personas que padecen hipertensión arterial «estén hidratadas». 2- Baja en sodio: «La cerveza tiene un bajo contenido en sodio», un elemento que en exceso puede ser causa desde derrames cerebrales a problemas renales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la ingesta sea inferior a los dos gramos diarios. Una caña contiene nueve miligramos de sodio. 3- Alto nivel de potasio: La cerveza contiene un «alto nivel de potasio», lo que unido al bajo porcentaje de sodio hace que «sea diurética». 4- Prevención cardiovascular: Su consumo moderado también «es beneficioso para la prevención cardiovascular», según el informe del doctor José Antonio García Donaire. En este sentido, el especialista señala que «tiene más riesgo una persona astemia que una que beba cerveza de forma moderada». 5- Colesterol “bueno”: Según el informe presentado en Soria, otro de los beneficios de la cerveza es que «ayuda» al llamado «colesterol bueno», sobre todo en el caso de las mujeres. «La cerveza tiene un bajo contenido en sodio» 6- Vitamina B: Los más de 2.000 componentes de los que proceden sus ingredientes hacen que sea una buena fuente de vitaminas, especialmente de la «B», que es «esencial para el sistema nervioso y la regeneración de las células». 7- Enfermedades óseas: Contiene minerales como silicio, magnesio o fósforo, que están asociados a la prevención de las enfermedades óseas. 8- Enfermedades neurodegenerativas: El informe publicado y que se repartirá por las Unidades de Hipertensión castellano y leonesas tambien destaca los beneficios que ofrecen los citados minerales a la hora de «disminuir los riesgos de enfermedades neurodegenerativas». 9- Mejora los síntomas de la menopausia: El documento recoge que el consumo responsable también ayuda a «mejorar los síntomas» de la menopausia. 10- Previene el envejecimiento: «Al tener antioxidantes naturales», beber una o dos cervezas al día ayuda a reducir los «fenómenos oxidativos responsables del envejecimiento», destaca el doctor García Donaire.

En : Salud y Vida Sana