Científicos reportan que los Sismos se reducen debido a la pandemia. Según un grupo de científicos, las medidas adoptadas por todos los países ayudaron a reducir la mitad del ruido sísmico de alta frecuencia en el planeta.

Según el estudio publicado en la revista Science, se trata del amortiguamiento más largo y prominente de la historia desde que se empezaron a medir estas vibraciones provocadas por la actividad humana.

«Este período tranquilo es probablemente la amortiguación del ruido sísmico causado por el hombre más larga y extensa desde que empezamos a monitorizar la Tierra en detalle usando unas amplias redes de monitoreo de sismómetros”, dijo Stephen Hicks, coautor del estudio e investigador asociado del Departamento de Ciencias de la Tierra e Ingeniería del Imperial College de Londres.

Los científicos estudiaron los datos de unas 268 estaciones sísmicas ubicadas en diferentes países del mundo y en 185 de ellas encontraron unas reducciones significativas del ruido antropogénico en comparación con cualquier período anterior al bloqueo de la actividad socioeconómica causado por la pandemia del nuevo coronavirus.

Los científicos señalaron que el bajo nivel de ruido sísmico observado durante estos cierres no solamente duró más tiempo en comparación con los períodos de baja actividad como Navidad y Año Nuevo, sino que a menudo fue más silencioso que en estos días festivos.

Así, los científicos calcularon que en el período entre marzo y mayo, la media global de ruido sísmico ambiental de alta frecuencia (hiFSAN por sus siglas en inglés) se redujo hasta en un 50%.