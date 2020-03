Científicos Rusos ya tienen al menos tres prototipos de vacuna contra el Covid-19

Científicos Rusos ya tiene al menos tres prototipos de vacuna contra el Covid-19.

Investigadores de la Agencia Federal de Medicina y Biología de Rusia (FMBA, sus siglas en inglés), han desarrollado tres prototipos de vacuna contra el nuevo Covid-19 que tiene al mundo en alerta.

«Esta jornada en el FMBA de Rusia se han creado tres prototipos de vacuna, que consisten de proteínas recombinantes basadas en epítopos de la proteína S superficial del SARS-CoV-2. Ya han comenzado las investigaciones de inmunogenicidad en ratas», informó este viernes la institución, según cita RIA Novosti.

Se estima que los resultados de las pruebas pilotos estén listos para junio, mientras se prevé concluir la segunda etapa de las investigaciones hacia comienzos del tercer cuatrimestre del año.

