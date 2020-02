Científicos se pierden en un bosque y sobreviven con bebiendo agua de un charco.

Una pareja se extravió en una reserva ecológica en el condado de Marin, California, Estados Unidos, y logró sobrevivir ocho días a la intemperie, sin abrigo ni provisiones, solo bebiendo agua de un charco.

Carol Kiparsky de 77 años y su esposo Ian Irwin de 72 años alquilaron una cabaña para pasar el 14 de febrero. A pesar de tener experiencia en el senderismo y de conocer el área, quedaron desorientados tras caer el sol y no lograron regresar a su cabaña.

El dueño de la cabaña fue el que alertó a las autoridades, pues la pareja no efectuó su respectiva salida durante el fin de semana. Tras revisar la vivienda se dieron cuenta que todas sus pertenencias se encontraban allí.

Cientos de voluntarios se ofrecieron para buscar a la pareja. Fue allí cuando uno de los rescatista junto a un perro entrenado escuchó los gritos de auxilio y lograron llegar hasta ellos.

La septuagenarios presentaban deshidratación e hipotermia y fueron evacuados en helicóptero.

Científicos se pierden en un bosque y sobreviven con bebiendo agua de un charco was last modified: by

En : Insólito