Cientos de venezolanos esperan repatriación a la intemperie en consulado en Quito.Alrededor de un centenar de venezolanos, entre ellos niños, adultos mayores y embarazadas, llevan varias noches a la intemperie junto a la sede del Consulado de su país en Quito aguardando una repatriación que no termina de llegar.

La voz de alarma la dieron organizaciones locales como la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, cuyo presidente, Daniel Regalado, ha pedido a autoridades municipales medidas para albergar a los migrantes que desean retornar a su país de origen azuzados por la falta de oportunidades generada por la pandemia de Covid-19.

«Están dejados de la mano de Dios. Son más de 40 familias que han venido caminando de Perú, (o de las ciudades ecuatorianas) de Guayaquil o Manta, que fueron desalojados y se les han unido grupos de Quito», refirió a Efe Regalado, cuya asociación ha entregado ayuda de primera necesidad a los varados.

La fachada de un edificio de oficinas de varias plantas que alberga el Consulado de Venezuela, en el norte de Quito, era hoy un improvisado campamento de ciudadanos del país caribeño, que se arremolinaban junto al acceso principal, ora comiendo un escueto almuerzo donado por voluntarios y particulares, ora rezando conjuntamente.

Con su rostro quemado por el sol y parcialmente cubierto con una fina mascarilla burdeos, Neida Castillo, 37 años y originaria de Mérida, en el noroeste de Venezuela, relató a Efe las peripecias que ha tenido que afrontar desde que salió hace 16 días de Lima.

En : Noticias Internacionales