Cierran por 10 días el mercado Curva de Molina para evitar propagación del COVID-19 en Maracaibo

Ante la ubicación improvisada de buhoneros en la Curva de Molina, a raíz de la clausura del mercado Las Pulgas, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, ordenó el cierre por 10 días de todo el comercio formal e informal en este mercado ubicado en el oeste de la ciudad, para evitar que se genere un nuevo foco de contagio de COVID-19.

La medida temporal tomada de manera conjunta con el gobierno Regional, busca reorganizar el comercio informal y garantizar el orden comercial en la Curva de Molina.

Casanova explicó que un grupo de actores de la economía informal se instaló en el mercado de la Curva de Molina, generando caos y el riesgo de posibles contagios por el coronavirus.

Por ello se decidió cerrar temporalmente el mercado Curva de Molina, para organizar la economía informal en la zona y velar porque se cumplan los protocolos de prevención para contener el virus y así los usuarios puedan tener un mejor acceso a los productos.

También el Alcalde resaltó el esfuerzo conjunto que se realiza con la Fuerza Armada, el gobierno Regional y todo el equipo de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, especialmente el personal de salud, para garantizar la salud del pueblo y protegerlo de la pandemia por el COVID-19.

