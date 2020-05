Cifra Record: Más de 1000 muertos por Covid-19 en Brasil en un solo día

Brasil registró este martes 19 de mayo por primera vez durante la pandemia del coronavirus más de 1.000 muertos en un solo día, con lo que el número de fallecidos causados por el covid-19 avanzó casi hasta los 18.000, según informó el Ministerio de Salud.

Brasil, epicentro del nuevo coronavirus en América Latina, contabilizó en las últimas 24 horas 1.179 muertes, para un total de 17.971, y 17.408 nuevos casos confirmados, con lo que los contagios subieron hasta los 271.628.

De acuerdo con el boletín divulgado por el Ministerio de Salud, los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro, el primero y tercero más poblados del país, también registraron una cifra récord de muertes diarias, con 324 y 227 óbitos respectivamente.

