Cinco nuevos casos por coronavirus en Ecuador

a ministra de Salud de Ecuador, Catalina Andramuño, ha informado de cinco nuevos casos positivos del coronavirus en el país.

Los infectados forman parte del círculo familiar de la primera paciente detectada, que es una ciudadana ecuatoriana de más de 70 años, residente de España, que llegó al país latinoamericano el 14 de febrero.

Los pacientes presentan síntomas leves y están bajo la vigilancia permanente. Las autoridades también confirmaron el seguimiento de un total de 177 personas que estuvieron en contacto con la mujer infectada.

En : Noticias Internacionales