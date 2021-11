Cine-Arte y música de cámara presenta el XXI Festival Latinoamericano de Música este sábado 6 de noviembre.

En asociación con el Circuito Gran Cine

Prensa El Sistema – XXI Festival Latinoamericano de Música

El XXI Festival Latinoamericano de Música continúa ofreciendo lo mejor de la música contemporánea de América Latina, representando el principal evento para compositores de la región. Luego de la exitosa inauguración el sábado 23 de octubre y los dos conciertos de cámara realizados el domingo 24 y el sábado 30, continúa su programación presencial, con dos conciertos que se llevarán a cabo este sábado 6 de noviembre, combinando el cine con la música de cámara.

Los conciertos, con entrada gratuita, se presentarán el primero a las 11:00 am en la Sala “Fedora Alemán” del Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM) con el Ensamble de Música Contemporánea Simón Bolívar, bajo la dirección del joven talento Andrés David Ascanio, y el segundo, en un espectáculo a cielo abierto en la Plaza Bolívar de Chacao en asociación con el Circuito Gran Cine.

Bajo el lema “música y esperanza en tiempos de incertidumbre” se escucharán obras escritas en tiempos de pandemia. Los compositores, ante la incertidumbre, responden con un cuerpo maravilloso de obras que expresan sus experiencias y reflexiones personales que van desde la evocativa ‘Sabas Nieves’ del venezolano residenciado en Brasil, Leandro Limonghi, los ‘Haikus–Naturaleza Artificial’ de la boliviana residenciada en Alemania, Bertha Elena Artero, producida para responder a una urgente necesidad de comunicación durante su encierro; así como el ‘Rito Funerario a la Muerte del Sol’ de la mexicana Tania Riubio, obra escrita en “una época donde un virus nos anuncia que el mundo merece protección del ser humano”.

La maestra Diana Arismendi, Directora Ejecutiva del Festival, explicó: “Escucharemos hasta la aproximación más matemática de 2.4, un ‘Ejercicio sonoro generativo a propósito de la pandemia’ del ecuatoriano José Urgilés. El venezolano residente en Guayaquil, Luis Pérez Valero refleja en ‘Gye Pandemic’ su vivencia en la ciudad en la que del ruido incesante del área metropolitana, se pasó a largos silencios que eran interrumpidos por sirenas y gritos de desesperación o en el cuarteto de cuerdas que el uruguayo-estadounidense Sergio Cervetti escribe su ‘Danza del diablo para espantar la pandemia’, con la que ruega a Ruja y a mi Dios la liberación de esta pandemia que ha causado tanta desolación y muerte”.

Bajo la Dirección Artística del maestro Alfredo Rugeles y de la Dirección Ejecutiva de la maestra Diana Arismendi, el Festival Latinoamericano de Música se ha mantenido, de manera ininterrumpida desde 1990 de forma bianual, ofreciendo al público caraqueño lo más selecto de la música latinoamericana de concierto de nuestros días, alternando a los compositores venezolanos de todas las generaciones con sus colegas de toda la América y presentado, igualmente, distinguidos artistas del ámbito internacional. El Festival se erige así como el único evento en su tipo, cuya tarea principal es la difusión de la creación contemporánea de la región y la formación y promoción de nuevos valores musicales.

La Fundación Musical Simón Bolívar, ente rector del Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, reafirma una vez más, su compromiso de difundir la creación musical de la región y continúa haciendo posible la realización de este Festival. El FLM es una producción de la Fundación Circuito Sinfónico Latinoamericano, organización sin fines de lucro, dedicado exclusivamente a la realización de este importante evento.

Cine-Arte y música de cámara presenta el XXI Festival Latinoamericano de Música este sábado 6 de noviembre was last modified: by

En: Gente