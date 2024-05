Cine francés en Caracas, Valencia y Puerto Ordaz este fin de semana con 28 proyecciones

Un menú muy variado de emociones y grandes momentos de cine para animar tu fin de semana en Caracas, Valencia y Puerto Ordaz.

Viernes para cinéfilos con 8 películas

MI CAMINO INTERIOR de Denis Imbert / 2023 / 1h35 / Francia / 3:00 PM Cines Unidos Oronokia Puerto Ordaz

EL CURSO DE LA VIDA de Frédéric Sojcher/ 2023 / 1h30 / Francia / 3:20 PM Cines Unidos Líder 1 Caracas

PACIFICCION de Albert Serra / 2022 / 2h43 / Francia, España, Alemania, Portugal / 3:35 PM Cines Unidos Sambil Valencia

LA SEGUNDA VUELTA de Albert Dupontel / 2023 / 1h37 / Francia / 4:30 PM / Paseo Trasnocho Cultural Sala 1 Caracas

LA BESTIA de Bertrand Bonello / 2024 / 2h26 / Francia, Canadá / 5:15 PM Cines Unidos Orinokia

TODOS AMAMOS A JEANNE de Céline Devaux / 2022 / 1h35 / Francia, Portugal / 5:30 PM Cines Unidos Líder 1 Caracas

LA BESTIA de Bertrand Bonello / 2024 / 2h26 / Francia, Canadá / 6:40 PM Cines Unidos Sambil Valencia

ANATOMIA DE UNA CAIDA de Justine Triet / 2023 / 2h30 / Francia / 7:15 PM Paseo Trasnocho Cultural Sala 1 Caracas

DIALOGANDO CON LA VIDA de Christophe Honoré / 2022 / 2h02 / Francia / 8:15 PM Cines Unidos Orinokia Puerto Ordaz

MI CAMINO INTERIOR de Denis Imbert / 2023 / 1h35 / Francia / 9:45 PM Cines Unidos Sambil Valencia

Sábado para todos los gustos con 10 películas

LA INDIGNADA de Blandine Lenoir / 2022 / 1h59 / Francia / 2:00 PM Paseo Trasnocho Cultural Sala 1 Caracas

PAGINA EN BLANCO de Murielle Magellan / 2022 / 1h39 / Francia / 4:25 PM Cines Unidos Líder 1 Caracas

ESE CRIMEN ES MIO de François Ozon / 2023 / 1h42 / Francia / 4:30 PM Paseo Trasnocho Cultural Sala 1 Caracas

ADIOS IDIOTAS de Albert Dupontel / 2020 / 1h28 / Francia / 6:00 PM Cine Líder Avila Terraza del CCLíder Caracas

TODOS AMAMOS A JEANNE de Céline Devaux / 2022 / 1h35 / Francia, Portugal / 6:30 PM Centro de Arte Los Galpones Caracas

UN VERANO INESPERADO de Jeanne Aslan y Paul Saintillan / 2023 / 1h48 / Francia / 6:45 PM Cines Unidos Líder Sala 1 Caracas

LA BESTIA de Bertrand Bonello / 2024 / 2h26 / Francia, Canadá / 7:00 PM Paseo Trasnocho Cultural Sala 1 Caracas

DIALOGANDO CON LA VIDA de Christophe Honoré / 2022 / 2h02 / Francia / 7:10 PM Cines Unidos Sambil Valencia

MI CAMINO INTERIOR de Denis Imbert / 2023 / 1h35 / Francia / 8:15 PM Cines Unidos Orinokia Puerto Ordaz

TRES NOCHES POR SEMANA de Florent Gouëlou / 2022 / 1h43 / Francia / 9:15 PM Cines Unidos Líder 1 Caracas

Domingo de película con 7 títulos

TRES NOCHES POR SEMANA de Florent Gouëlou / 2022 / 1h43 / Francia / 2:15 PM Paseo Trasnocho Cultural sala 1 Caracas

TODOS AMAMOS A JEANNE de Céline Devaux / 2022 / 1h35 / Francia, Portugal / 4:20 PM Cines Unidos Líder 1 Caracas

CRIATURAS ASOMBROSAS de Thomas Cailley / 2023 / 2h08 / Francia / 4:30 PM Paseo Trasnocho Cultural Sala 1 Caracas

EL CURSO DE LA VIDA de Frédéric Sojcher/ 2023 / 1h30 / Francia / 6:35 PM Cines Unidos Líder 1 Caracas

MI CAMINO INTERIOR de Denis Imbert / 2023 / 1h35 / Francia / 7:00 PM Paseo Trasnocho Cultural Sala 1 Caracas

PACIFICCION de Albert Serra / 2022 / 2h43 / Francia, España, Alemania, Portugal / 7:45 PM Cines Unidos Sambil Valencia

PACIFICCION de Albert Serra / 2022 / 2h43 / Francia, España, Alemania, Portugal / 8:15 PM Cines Unidos Orinokia Puerto Ordaz

PAGINA EN BLANCO de Murielle Magellan / 2022 / 1h39 / Francia / 8:45 PM Cines Unidos Líder 1 Caracas

Este fin de semana la magia del cine se viste de libertad, creatividad y pasión a la francesa.

Cine francés en Caracas, Valencia y Puerto Ordaz este fin de semana con 28 proyecciones was last modified: by