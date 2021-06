CIONICO, Rock latinoamericano puro y libre hecho entre amigos

La agrupación radicada en Estados Unidos presenta los sencillos ‘Todo’ y ‘Roca y coral’. Además, revela detalles de su nuevo disco.

CIONICO es una banda que mezcla sonidos del rock, la electrónica y el ambient para presentar una propuesta sólida e innovadora a través de sus canciones. El proyecto nació en 2011 y se consolidó en Estados Unidos gracias a la constancia y amor por la música de sus integrantes, el argentino estadounidense Diego Scarpelli en la voz, el estadounidense mexicano Wade Torres en la guitarra y el colombo venezolano Óscar Balza en la batería, coros y programación.

La intención de su propuesta musical parte de la libertad para componer, el no tener ataduras en las creaciones y no ser puristas a la hora de encontrar el sonido y las historias en sus canciones.

«Proponemos una libertad estilística a partir de hacer lo que nos nace y nos gusta hacer», comentan.

Los mensajes de CIONICO son puertas con diferentes llaves que abren universos en donde el amor, el desamor, la sociedad, la cotidianidad, las vivencias, el sexo, entre otros, son los protagonistas.

‘Todo’ es un tema de desamor, una canción que se basa en un personaje principal, quien le habla a su pareja sobre haber dado todo para que la relación funcionara. Aceptación y ningún sentimiento de culpa son los ejes centrales del sencillo. La canción, musicalmente hablando, es una mezcla sutil de guitarras melódicas y baterías con gran intensidad. Se enfoca más en melodía que soporta la canción a nivel general. Es un tema «Radio Friendly».

«El video lo hicimos durante la cuarentena desesperados por no poder tocar en vivo. Nos estábamos volviendo locos en casa, por eso, invitamos a dos amigos a hacer parte de este sencillo: Edgar Solorzano en el bajo y José Ángel Cavallín en los teclados», agregan.

‘Roca y coral’ es una balada rock que se enfoca en las relaciones de pareja cuando hay problemas y grietas en la misma. Desde el título se identifica la diferencia entre los polos opuestos y se enfoca en la ansiedad de ver que los sentimientos cambian y todo inicio tiene un final.

«Grabamos el video en la casa de Óscar con la dirección y edición de César Ziegler. Queríamos hacer un trabajo audiovisual sobrio y a blanco y negro. Combina tomas nuestras tocando en el garaje, de Óscar interpretando el piano en The Bridge Studios en Boston y de Diego en la calle, en un bar y en la habitación de un hotel», cuentan sus integrantes.

Estas dos canciones estarán incluidas en el nuevo álbum de CIONICO llamado ‘No hay espacio en el cielo’ que habla de la pérdida de los seres queridos y que espera salir a la luz en el primer semestre de 2021. Será un disco denso con tintes de oscuridad sin perder el carácter melódico. A nivel de sonido, tendrá influencias rock, electrónica y ambient.

«El título del disco se refiere al hecho de tener a personas que han partido y que han sido muy importantes en la vida. Todos hemos tenido a alguien que se ha marchado y su grandeza es tal que deja poco espacio en el cielo. Es una frase que, por encima de expresar exageración, muestra el amor que hay por ese ser que partió», declara la banda.

«En la contraparte del título nos referimos al crimen, un flagelo que es cada día más popular en la sociedad. No tienes que ser de derecha, de izquierda o de centro, de un color o de otro para saber lo que es y las consecuencias del mismo», enfatizan.

CIONICO, Rock latinoamericano puro y libre hecho entre amigos was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa