¿Cirugías en tiempos de pandemia? El Dr.Leopoldo Maizo minimiza las interrogantes

¿Cirugías en tiempos de pandemia? El reconocido traumatólogo Leopoldo Maizo minimiza las interrogantes.

El traumatólogo venezolano Leopoldo Maizo, con más de 10 años de experiencia en la medicina, habla sobre las cirugías en general en tiempos de covid-19, y regala algunos consejos al respecto.

«En estos tiempos de confinamiento, la gran mayoría de las cirugías son emergencias por fracturas y accidentes que ocurren en el hogar. Entre ellas, la más común es la fractura de la cadera que muchas veces ocurre en nuestros abuelos o personas de tercera edad al tener huesos más débiles producto de la osteoporosis. Indudablemente requieren atención oportuna para evitar complicaciones.

Por otro lado, las enfermedades degenerativas como la artrosis o artritis también siguen en curso requiriendo en ciertos casos procedimientos para mejorar la calidad de vida del paciente. Artroscopias, reparaciones óseas y correcciones quirúrgicas de algunas deformidades de nuestro esqueleto siguen en la lista», explica Maizo.

Además, agregó que «Todas las cirugías se realizan bajo un protocolo especial de protección al paciente y personal médico, haciendo énfasis en los métodos de protección facial: cubrebocas nuevos y descartables con caretas o lentes obligatorios».

Por si fuera poco, explicó que antes de cada cirugía es necesario realizar a los pacientes la prueba de detección para covid-19, y asegurarse de que no presente en los últimos 15 días manifestaciones sospechosas. «Lo mismo aplica para el personal de salud que le atendemos. No hemos registrado casos positivos y la evolución de todos nuestros pacientes ha sido satisfactoria cumpliendo estos protocolos».

El doctor Leopoldo además es especialista en Traumatología, Cirugía Ortopédica y Cirugía de Reemplazos Articulares.

¿Dónde lo podemos ubicar?

Torre Alfa de Santa Sofía, El Cafetal. Piso 7. También en Medkar del Centro Lido de Chacao y Grupo Médico Santa Paula para emergencias.

Redes sociales

Instagram @drmaizo

Twitter @docmaizo

Linkedin @drmaizo

Contactos

0424-1585571 WhatsApp y llamadas

lmaizo.md@gmail.com

Nota de Prensa:

Joseph Herrera

V.P. Sport Magazine.

¿Cirugías en tiempos de pandemia? El Dr.Leopoldo Maizo minimiza las interrogantes was last modified: by

En : Salud y Vida Sana