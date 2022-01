Ciudad Vorágine lanza ‘Intención volátil’, una canción pasional e instintiva

La banda colombiana de indie y post-rock Ciudad Vorágine inicia el año con nueva música. ‘Intención volátil’ es su primer lanzamiento de 2022, en un año que promete tener varias novedades musicales de la agrupación nacida en la ciudad de Medellín.

‘Intención volátil’ nace como una exploración hacia los deseos y las pasiones dentro de las relaciones interpersonales que no se pueden evitar y sacan la parte instintiva y animal de los seres humanos.

«Nos impactan los límites físicos, verbales y emocionales que se pueden cruzar al encarar estos animales internos. Hicimos una canción para intentar expresar este fenómeno», cuenta Ciudad Vorágine.

En ‘Intención volátil’, la banda continúa explorando los sonidos psicodélicos con el indie rock, desmarcándose un poco del post punk, pero sin abandonar la esencia de su propuesta. La canción tiene riffs rítmicos y guitarras ambientales, acompañados de un bajo y una batería contundentes para marcar la pauta de esta nueva etapa de Ciudad Vorágine.

«Con ‘Intención volátil’ hablamos del manejo de las pasiones y cómo estas nos llevan, en ocasiones, a idealizar a las personas de una manera anticipada, dándonos una pequeña dosis de alivio temporal para la vorágine de sentimientos que nos inundan diariamente, pero que no nos permite salirnos del círculo vicioso», agrega el grupo.

La canción viene con un video que cuenta la historia de tres amigos que se ven envueltos en un triángulo amoroso en donde el tercer personaje pasa por diferentes papeles animales e instintivos que causan confusión, lastiman y trascienden a decisiones inesperadas.

Los integrantes de Ciudad Vorágine cuentan que «estamos explorando un nuevo trabajo en donde queremos incluir varios conceptos desde la psique humana sin abandonar nuestro estilo psicodélico. Seguimos en la construcción de este nuevo concepto y este es el primer sencillo de una nueva etapa para la banda».

«Después de lanzar el EP debut ‘Sesiones de Bodega’ decidimos realizar una exploración del sonido desde el espacio, tratando de simular la naturaleza tanto del humano como del mundo en general a través de las guitarras con riffs definidos, arreglos más ambientales y poco melódicos pretendiendo arrastrar al oyente en una quimera sonora y natural», enfatiza la banda.

Durante el primer semestre del año, Ciudad Vorágine tiene planeado producir tres sencillos más en donde se pueda evidenciar un breve bosquejo del disco entero. El grupo también continúa gestionando conciertos en Medellín y espera seguir creciendo orgánicamente para conquistar nuevas audiencias en Colombia y Latinoamérica.

Fotos: Mateo Builes – @teoitg / Manuel Franco Angarita – @manu_fotografia

Sigue a Ciudad Vorágine en sus redes sociales

Sobre Ciudad Vorágine

La propuesta de Ciudad Vorágine es contar la ciudad a través de los distintos ojos que la habitan, vivir desde las letras y los sonidos la melancolía implícita en cada persona que está en las calles.

Los sonidos experimentales y psicodélicos fueron invadiendo espacios acústicos, y haciendo conciertos la banda fue percibiendo frente al público su personalidad. Esta vorágine fue encontrando su orden en medio del caos, reflejando así la esencia del grupo, el tedio de lo cotidiano y la desazón de vivir en una ciudad que no se entiende.

Santiago Villegas (El Santi) en la voz, Alejandro Silva (Bob) en la guitarra y los coros, Jhon Vargas (Jhonas) en la guitarra, Camilo Velásquez (Camello) en el bajo y Alejandro Muñoz (Cucho) en la batería, interpretan y transmiten el entorno que los rodea, para que quienes los escuchen se identifiquen y se relacionen con las vivencias que expresan en cada una de sus creaciones musicales.

