Ciudadano Z presenta ‘El Rey Sol’, una oda al astro rey desde la visión de un citadino

Luego de trabajar todo el año para mostrar el show en sus distintos formatos y consolidar la banda S.A. (Sociedad de Anónimos) y el proyecto Ciudadano Z, participando en eventos locales como Barrio Sonidos y distritales como Hip Hop Al Parque; y de avanzar en la producción del nuevo álbum y promocionar su música, el artista colombiano Sebastián Zúñiga regresa con un nuevo lanzamiento.

Ciudadano Z sigue abriendo su mentalidad sonora para enriquecer su proyecto y se arriesga en su nuevo sencillo ‘El Rey Sol’, una oda al astro rey desde la visión de un citadino. Invita a observar la naturaleza y lo que nos rodea, a volver a reconocer la grandeza e inmortalidad de lo que nos rige antes que alabarnos creyendo que el mundo orbita a nuestro alrededor. A creer en lo que podemos ver y nos da vida en vez de regalar nuestra atención a ídolos modernos de redes sociales.

La canción instrumental es original de Mighty Groove y La Melodía Subliminal, banda bogotana fundada por el baterista de Ciudadano Z, S.A. (Sociedad de Anónimos), Diego Garcés. En varias ocasiones Mighty Groove invitó a Ciudadano Z a improvisar sobre ‘El Rey Sol’, luego la letra fue quedando fija con la canción hasta que tomó forma. En la pandemia, para un video de redes tocando todos los instrumentos, Ciudadano Z tomó los elementos más relevantes de la versión original, como la melodía principal y el bajo, y los reinterpretó añadiendo sintetizadores, samples, un beat de rap y guitarras procesadas, con introducción, estrofas y coro establecidos, dando origen a ‘El Rey Sol’.

«Para esta canción me inspiré en la observación de la cotidianidad, el egocentrismo en la sociedad actual, Luis XIV, La sociedad del Cansancio de Byung Chul Han, las leyendas de pueblos ancestrales acerca del Sol, ‘Latin Simone’ de Gorillaz, y la pregunta: «¿Por qué creen que todo gira alrededor de ellos?», cuenta el colombiano Ciudadano Z.

La canción combina rap con ritmos latinos, rock, y trip hop, lleva a los oyentes en un viaje sonoro de épocas y regiones. Mezcla samples de cantos tribales y marimba de chonta, con melódica, sintetizadores y guitarra eléctrica; un beat dinámico con tempo fiestero que siempre está evolucionando hasta el clímax de la canción en el coro final.

‘El rey sol’ aborda la adoración al Astro Rey como metáfora de volver a lo simple, pero importante; la posición del ser humano en el universo y su relación con el sol, casos hipotéticos de lo que haría con el sol si fuera un niño, si fuera loco y si fuera astronauta, una reflexión sobre el egocentrismo en la frase: «Hay razones para que todo gire en torno al sol, ¿quién sos vos para que todo gire en torno a tí?», y escapar por un rato del bombardeo mediático para cantar en el monte.

El video de ‘El Rey Sol’ fue realizado por Carnívora Films y dirigido por Andrés Contreras. La narrativa visual sigue a un personaje obsesionado con convertirse en Deidad, luchando con sus demonios internos y desafiándose a sí mismo en una misión que lo lleva a enfrentarse al sol, corriendo un destino similar al de Ícaro. Técnicamente, mezcla escenas de acción en vivo filmadas de manera convencional en un set de grabación, intervenidas con técnicas de animación, inteligencia artificial y programación, generando así nuevas formas de contar historias, y creando imágenes surrealistas e intrigantes en una atmósfera futurista con estética cyberpunk.

El videoclip ganó el premio a Mejor Video Con Uso de Inteligencia Artificial en el Muvic Fest, organizado por la corporación Gestando Cine en la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia. Es un reconocimiento al gran trabajo que realizó Carnivora Films con una idea muy bien llevada a cabo y con un uso magistral de las técnicas de post producción actuales, es también una oportunidad importante para dar a conocer la música de Ciudadano Z en otros públicos y ubicaciones geográficas distintas por medio del video.

«Después de participar en el Festival Hip Hop Al Parque, este lanzamiento ha podido llegar a un público más amplio, el ciclo de metamorfismo quedó atrás, y ‘El Rey Sol’ empieza a allanar el camino para la nueva música de Ciudadano Z. Este lanzamiento es un manifiesto y un grito para mostrar que se está haciendo buena música, con cerebro y corazón para brindar una buena experiencia a los oyentes, a la industria y a los medios. Si el sencillo, a través de la música y el videoclip, logra captar la atención y el gusto de más personas, será muy gratificante y nos dejará claro que el trabajo da buenos frutos», enfatiza el artista.

La portada de ‘El Rey Sol’ es un montaje gráfico del personaje creado para el videoclip en el cosmos, con la tipografía en colores naranja, amarillo y rojo, y un ícono de El Sol en el centro. Utiliza la misma paleta de colores del video. También se utilizó una portada extraoficial creada por la ilustradora Natalia Durán, con un personaje de ojos destellantes y arterias sobresalientes de luz, sobre un fondo azul. Esta ilustración está basada en un emperador ególatra y loco de poder.

‘El Rey Sol’ estará incluida en un nuevo álbum de 12 canciones que prepara Ciudadano Z previsto para estrenarse en diciembre de 2024 o enero de 2025. El disco contará con varios invitados reconocidos a nivel local y nacional.

Próximamente Ciudadano Z lanzará el bolero trip hop ‘Brindo con fuego’ y en octubre realizará La Fiesta De los Nadies en Matik Matik, donde Ciudadano Z estará presente con la S.A. (Sociedad de Anónimos), siempre abriendo nuevos espacios parala música a través de la autogestión.

