Las mejores Ciudades de Europa para hacer Turismo en Otoño

El otoño es una de las mejores épocas para viajar por Europa y disfrutar de sus paisajes, su cultura y su gastronomía. El clima es más suave, los precios son más bajos y hay menos aglomeraciones que en verano.

Además, el otoño ofrece una variedad de colores y sensaciones que hacen que cada destino sea único y especial.

Si estás pensando en hacer un viaje por Europa en otoño, te proponemos un listado de ciudades que te sorprenderán por su belleza y su encanto. Estas son algunas de las ciudades más visitadas por los turistas en esta temporada:

Londres:

La capital británica es una de las ciudades más visitadas del mundo en cualquier época del año, pero en otoño tiene un atractivo especial. Puedes pasear por sus parques y jardines, como Hyde Park o Regent’s Park, y admirar los tonos rojizos y dorados de las hojas. También puedes visitar sus museos, como el British Museum o la National Gallery, que abren hasta tarde y tienen entrada gratuita. Y no te pierdas el espectáculo de las luces de Navidad que se encienden a finales de noviembre.

París:

La ciudad del amor es otra de las favoritas de los viajeros en otoño. París se llena de romanticismo con el ambiente otoñal, que invita a pasear por sus calles, sus puentes y sus monumentos. No te olvides de subir a la Torre Eiffel, de admirar la catedral de Notre Dame o de recorrer el museo del Louvre. Y si quieres disfrutar de la naturaleza, puedes escaparte al bosque de Fontainebleau, donde podrás ver los colores del otoño en todo su esplendor.

Roma:

La ciudad eterna es otra de las joyas de Europa que hay que visitar al menos una vez en la vida. En otoño, Roma tiene un clima agradable que permite disfrutar de sus maravillas sin pasar calor ni frío. Puedes visitar el Coliseo, el Foro Romano, el Vaticano o la Fontana di Trevi sin agobios ni colas. Y si quieres probar la gastronomía italiana, puedes degustar una pizza, una pasta o un gelato en alguna de las numerosas trattorias que hay por la ciudad.

Bruselas:

La capital belga es una ciudad cosmopolita y multicultural que ofrece muchas opciones para los turistas. En otoño, puedes visitar sus museos, como el Museo Magritte o el Museo del Cómic, que abren hasta la medianoche. También puedes pasear por su centro histórico, donde se encuentra la Grand Place, una de las plazas más bonitas de Europa. Y no te vayas sin probar sus famosos chocolates, sus gofres o sus cervezas artesanales.

Transilvania:

Si quieres vivir una experiencia diferente y original, puedes viajar a Transilvania, una región de Rumanía que tiene fama por ser la tierra del conde Drácula. En otoño, Transilvania se transforma en un escenario mágico y misterioso, con sus bosques, sus montañas y sus castillos medievales. Puedes visitar el castillo de Bran, donde se inspiró Bram Stoker para escribir su novela, o el castillo de Peles, uno de los más bellos de Europa. También puedes recorrer sus pueblos y ciudades, como Sibiu o Brasov, donde podrás conocer la cultura y la historia de esta región.

