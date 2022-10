CIV desarrolla programa de actividades académicas y recreativas en conmemoración de sus 161 años.

CARACAS, VENEZUELA.- El Colegio de Ingenieros de Venezuela está desarrollando un extenso programa de actividades académicas y recreativas con motivo de la celebración del 161 aniversario de su fundación, el próximo 28 de octubre.

La información la dio el Tesorero de la Junta Directiva Nacional del CIV y Coordinador General de los Actos Conmemorativos, Arq. José Gregorio Chacón, quien indicó que se han llevado a cabo foros, charlas, conferencias y actividades sociales recreacionales, culturales y deportivas.

Mañana lunes 17 de octubre, un numeroso grupo de profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela recibirán reconocimientos por su excelente labor en la formación de nuestros profesionales en acto encabezado por el presidente del C IV, Ing. Enzo Betancourt.

-También -agregó el Arq. Chacón- esta semana tuvimos un importante foro a cargo de la Cámara Venezolana de la Construcción, donde el Ing. Eduardo Páez-Pumar dio a conocer el mantenimiento de la infraestructura de los servicios en el país en un plan de dos años.

“Esta semana hubo charlas de la Sociedad de Ingenieros de Transporte y Vialidad SOTRAVIAL que preside la Ing. Celia Herrera, y quien tuvo a su cargo las palabras de presentación de los conferencistas. En el foro se trató el tema: Movilidad al Día, y el Ing. Edgard Díaz se refirió a los Sistemas de Información Geográfica GIS para cualquier dispositivo, lugar y momento, y el Lic. Juan José Pocaterra tocó el tema Data, el Mejor Activo de la Movilidad”.

Posteriormente, correspondió a ingenieros de la Asociación Industrial de Metalurgia y Minería (AIMM). Vicente Hoyos Palacios quien abordó el tema: Aluminio, procesos de manufactura, usos y presencia en Venezuela, y Gustavo Coronel Delgado, quien habló sobre las tecnologías para estructuras de acero inteligentes y resilientes.