CIV presentará propuestas para digitalizar sectores construcción e industria en Venezuela

Mañana jueves 25 de mayo, con el apoyo y colaboración de la Corporación Andina de Fomento (Banco de Desarrollo de América Latina), el Colegio de Ingenieros de Venezuela y Datalaing, presentarán propuestas para implementación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en los sector Construcción e Industria, así como los proyectos de ley que el ente gremial y sectores profesionales han venido trabajando como propuestas para digitalizar las áreas de Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operación en el país.

En rueda de prensa ofrecida hoy, el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Ing. Enzo Betancourt, informó lo siguiente:

El taller “Estado del Arte BIM a Nivel Mundial. Propuestas de Plan BIM, BEP y Leyes de Digitalización del Sector Construcción e Industrial en Venezuela, es el evento que forma parte de la iniciativa #BIMTour llevada a cabo dentro del Plan de Formación BIM Venezuela, Convenio CIV-DataLaing y alianzas del CIV en sus esfuerzos por impulsar la digitalización del sector construcción, con el objetivo de alinear a Venezuela con los estándares internacionales y formar mejores profesionales en esta área.

Este evento, #BIMTour, presencial y gratuito, llega con el apoyo de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, al Auditorio Antonio José de Sucre, en el edificio sede de la CAF, en Altamira, avenida Luis Roche.

El evento, además del avance en el Plan de Formación BIM CIV y la promoción durante 5 años de eventos #BIMTour en Venezuela, es un paso más que da el CIV, cumpliendo con su rol de asesor en materia de mejoras y recuperación de la infraestructura nacional.

En agosto de 2022, el ente gremial anunció que llevaría ante la Asamblea Nacional la “Ley Marco para la Difusión y Adopción progresiva de la Digitalización y Modelado de Información de la Construcción en Venezuela” (Plan Nacional BIM Venezuela); y la “Ley de Incorporación progresiva del Modelado de Información de la Construcción BIM a las Contrataciones de Proyectos y Obras en Venezuela”.

Así mismo, en septiembre de 2021, el CIV propuso ante el país un Plan Nacional BIM de cinco puntos para reactivar las inversiones en el sector construcción y desarrollar la infraestructura del país. Entre esos puntos se encuentra “capacitar y preparar al mayor número posible de ingenieros, arquitectos y profesionales afines del país, en cuanto se refiere a la metodología BIM” para optimizar dichas inversiones.

¿Por qué se debe implementar el BIM en Venezuela?

BIM, o Modelado de Información de la Construcción, es una metodología avanzada de trabajo que forma parte de los estándares más actuales en la construcción de obras a nivel internacional. Es una expresión tecnológica que permite, mediante el trabajo colaborativo y la generación de modelos virtuales, visualizar la obra antes de que esté terminada y poder gestionarla durante todo su ciclo de vida.

El rescate, mantenimiento y ejecución de las obras de infraestructura (obras e industria) que Venezuela necesita para impulsar su desarrollo y crecimiento industrial, requiere que todos los actores públicos y privados involucrados en este proceso estén capacitados en las metodologías más modernas en el sector construcción. Además, con la implementación de BIM, el país daría un salto tecnológico considerable que le permitiría seguir los pasos de otros países de la región que se han adaptado BIM, la digitalización y aceleración de métodos constructivos.

